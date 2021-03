Consumo usará Nutriscore para restringir publicidad de comida menos saludable

El Ministerio de Consumo pretende aprobar el sistema de etiquetado frontal Nutriscore antes de final de este año y utilizarlo como base para restringir la publicidad de alimentos menos saludables, sobre todo los dirigidos al público infantil.

Así lo han avanzado este miércoles fuentes del Ministerio, que han apuntado que usarán la nota que otorga Nutriscore para legislar en materia de publicidad alimentaria, ya que actualmente se rige por un código de autorregulación (PAOS) que "no funciona" y cuyos resultados son "terroríficos".

El departamento liderado por Alberto Garzón defiende la implementación de este sistema de etiquetado de forma voluntaria en España, ante la expectativa de que la Comisión Europea (CE) aborde en 2022 su obligatoriedad.

El algoritmo en el que se basa el Nutriscore concede una calificación u otra (en una escala de cinco, de la A a la E) acompañada de un color (de verde a rojo) tras analizar los elementos nutricionales cuyo consumo se recomienda limitar (calorías, grasas saturadas, azúcar y sal) y aquellos que son beneficiosos (proteínas, las vitaminas y las fibras).

Sin embargo, el sistema distingue entre productos con un mejor y peor perfil nutricional pero sólo dentro de una misma categoría; es decir, en el caso del aceite lo compara entre las diferentes grasas, pero no con los cereales de desayuno o la comida congelada.

El Ministerio pretende basarse en esa calificación una vez esté aprobado el sistema para legislar sobre la publicidad infantil de alimentos y bebidas, con mayores restricciones para aquellos productos con peores notas.

Fuentes de Consumo han incidido en que este etiquetado supondrá un "incentivo" a toda la industria alimentaria para mejorar el perfil nutricional de sus productos, ya que el consumidor tenderá a elegir aquellas referencias con mejores calificaciones.

No obstante, han precisado que el Nutriscore no sirve para determinar si un alimento es bueno o malo; de hecho, los frescos (carne, pescado, fruta, verdura y pan) son los alimentos habitualmente más recomendados y no lo utilizarán, ya que el etiquetado está dirigido a la categoría de producto envasado.

En opinión de los responsables del Ministerio, este modelo sirve para "sintetizar y simplificar" la información nutricional que incorpora el etiquetado posterior, pero que en ocasiones es difícil de entender por el consumidor debido a su complejidad.

Consumo ha insistido en que España defenderá de cara al debate que se abrirá en el seno de la CE en 2022 que se opte por un etiquetado frontal obligatorio a nivel comunitario, y entre las diferentes posibilidades a elegir defenderá Nutriscore por considerar que es la más útil, según la evidencia científica disponible hasta el momento.

Fuentes del departamento han apuntado, asimismo, que este sistema no aporta información en cuanto a si un producto está más o menos procesado que otro y su impacto ambiental, por lo que será necesario "complementarlo" posteriormente.