El Congreso aprueba que el Defensor del Pueblo investigue los abusos sexuales a menores en la Iglesia

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, será el encargado de investigar los abusos sexuales a menores en la Iglesia tras el acuerdo alcanzado este jueves en el Congreso, que ha contado con el apoyo de todos los grupos menos Vox.

Con 286 votos a favor, 51 en contra y 2 abstenciones, sale adelante la proposición no de ley de PSOE y PNV que encomienda al Defensor del Pueblo la creación de una comisión independiente de expertos que elaborarán un informe sobre las denuncias por pederastia en la Iglesia.

La iniciativa ha contado finalmente con el apoyo de Unidas Podemos, ERC y Bildu que apostaban por una comisión de investigación en el ámbito parlamentario después de que, según han asegurado, hayan alcanzado un principio de acuerdo con el PSOE para que las víctimas que lo deseen puedan dar su testimonio en el Congreso.

Minutos antes de la votación, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se ha mostrado molesto y ha asegurado desconocer el acuerdo. "No tengo ni idea, es la primera noticia que tengo. Con nosotros no se ha negociado nada, no se ha comentado nada y tampoco lo ha hecho el PSOE", ha dicho Esteban.