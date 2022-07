Cómo viajar atrás en el tiempo con el telescopio Webb: Así ha sido la participación española

El pasado martes se conocía la fantástica noticia de que el telescopio James Webb había conseguido fotografiar por primera vez una imagen a color de las profundidades de la galaxia. El telescopio fue lanzado a órbita el pasado 25 de diciembre de 2021 por la NASA desde la estación de la Guayana francesa. En las imágenes se pueden observar diferentes estrellas, constelaciones… pero, sobre todo, se puede descubrir cómo era nuestra galaxia hace más de 13 mil millones de años. Es decir, gracias a este telescopio podemos viajar atrás en el tiempo y observar cómo han ido evolucionando galaxias como la nuestra antes del origen del Big Bang.

El divulgador científico, Alex Ribeiro, ha afirmado que este descubrimiento es “impresionante” y que no solo se va a “fotografiar, con un nivel de detalle, las diferentes galaxias que descubra este telescopio, como la que acabamos de conocer”, sino también estudiar los exoplanetas, que son aquellos que se encuentran cercanos a nosotros, pero que desconocemos sus características.

Además de este descubrimiento asombroso, el telescopio Webb tiene más objetivos que señala Ribeiro: “Por un lado, estudiar las primeras galaxias del universo para entender cómo eran y cómo han ido evolucionando. Y por otro, en cuanto a los exoplanetas, ver si son habitables o no. ¿Cómo? Estudiando su atmósfera”. Es decir, que las investigaciones científicas de la NASA no solo se centran en realizar fotos en color de las galaxias lejanas a nosotros, sino también en ver si podemos vivir en otro lugar que no sea la Tierra.

Por si fuera poco, este proyecto, que ha recibido los aplausos de toda la comunidad científica, no hubiera sido posible sin la ayuda española. El telescopio James Webb ha recibido la financiación tanto de la NASA como de la Agencia Espacial de Canadá y la Agencia Espacial Europea. Dentro de esta tercera agencia se encuentra la astrofísica, Begoña Vila, quien ha supervisado dos de los instrumentos del telescopio y ha participado en el desarrollo del mismo. Por si fuera poco, la intervención de Vila le ha hecho formar parte del equipo de investigación del propio proyecto, por lo que España se suma un pequeño tanto en esta investigación.