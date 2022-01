La Comisión Europea alerta: la mitad del orégano que se vende en España está adulterado

Las especias y hierbas aromáticas son productos que se venden en 21 países de la UE (así como de Noruega y Suiza), pero lo que no sabemos es que los vendedores utilizan distintas técnicas para aumentar el peso y con ello lucrarse más. La Comisión Europea ha hecho público un informe donde aparecen las seis especias más adulteradas que se encuentran en el mercado. Para realizarlo han analizado 1.900 muestras y han concluido que al menos un 17% de ellas estaban modificadas.

El Centro Común de Investigación aclara que "las hierbas y las especias son productos agrícolas bastante caros, que se comercializan a escala mundial y que involucran a muchos actores. Esta complejidad junto con su alto precio crea oportunidades de fraude". Es un sector que incluye a muchos intermediarios como son la industria de la alimentación, hostelería y los consumidores, lo que deja un gran espacio para que se den este tipo de timos de difícil control.





La especia que ha resultado ser la más adulterada es el orégano (48%), seguida de la pimienta (17%), el comino (14%), la pimienta y la cúrcuma (11%) y, finalmente, la guindilla (6%). Según afirma la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) "el volumen de fraude detectado es elevado, por lo que OCU solicita a las autoridades competentes que refuercen los controles sobre el sector,una petición que está en la línea de las recomendaciones de la Comisión Europea en su informe". Se observó que, en el caso del orégano, la hierba aromática más afectada, se mezclaba con hojas de olivo, con este método sacaban más beneficio económico. Lejos de ser este el único fraude, también se han añadido a otras especias colorantes artificiales y rellenos sintéticos.

¿Tiene efectos dañinos en la salud?

La mayoría de las estafas se han dado en el empleo de material vegetal no declarado, lo que puede resultar perjudicial para personas con alergias alimentarias, aunque este tipo de material no causa daños en la salud. Sin embargo, en un 2% de las muestras se ha dado el uso de colorantes no autorizados, llegando a hallar en una cromato de plomo, componente empleado para la elaboración de pinturas que es tóxico para el hombre.

Entre 45 muestras de orégano se han encontrado compuestos de cobre que sobrepasan los límites máximos de residuos ordenados por las leyes europeas, la Comisión Europea afirma que "los métodos analíticos utilizados se dirigen a la información genética (ADN), que es específica para una especie determinada, o compuestos químicos, que son típicos del material utilizado para adulterar la hierba o especia. En el caso del orégano, contiene un compuesto específico, oleuropeína, que indica la adulteración con hojas de olivo".

Por todo ello, la Comisión roga que haya un mayor control en la industria alimentaria e inspecciones de sanidad para evitar más engaños como el que ha surgido, aunque ya se cuenta con una red de alarma en toda Europa que previene de posibles fraudes, además de que cada país cuenta con su propia corporación de advertencia (el Seprona en España).