Cofidis dona más de dos toneladas de alimentos a la Fundación Banco de Alimentos de Barcelona

Cofidis, entidad financiera especializada en la concesión de créditos al consumo y proyectos de financiación a particulares, ha donado 2.853 kg de alimentos al Banco de Alimentos de Barcelona desde 2019.



La entidad financiera ha sumado esfuerzos estos últimos dos años para conseguir reunir la máxima cantidad de alimentos posible, en una campaña de donación a la que se invita a participar a trabajadores y colaboradores durante el mes de diciembre y las primeras semanas de enero. Una acción que se enmarca en la iniciativa #LIKE -Like Inclusion Keep Engaged, con la que la entidad financiera persigue fomentar la inclusión entre los valores corporativos empresariales y en la sociedad.



En palabras de Nora Solé, directora de RRHH de Cofidis en España: “nos sentimos muy orgullosos con esta acción que celebramos entre nuestros empleados y partners para ayudar a la Fundación Banco de Alimentos de Barcelona y a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, especialmente en un momento como el actual, marcado por la crisis económica, sanitaria y social derivada de la pandemia”.



En este sentido cabe destacar la gran implicación de todos los participantes en esta última campaña celebrada, en la que Cofidis ha conseguido batir el récord de alimentos reunidos hasta ahora, alcanzado los 2.383 kg de alimentos donados, que multiplica por 5 los kilos recogidos en el año anterior.