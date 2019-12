PP y Ciudadanos no entran al juego del engaño de Sánchez, que ya tendría acuerdo con ERC, y otras noticias

1. Génova descarta que Sánchez rompa con Podemos porque no podría explicarlo ante sus bases

Si para algo sirvieron las reuniones de ayer entre Pedro Sánchez con Pablo Casado e Inés Arrimadas fue para que los líderes de PP y Ciudadanos constataran la nula intención del candidato socialista de romper su pacto con Podemos. En primer lugar, porque no quiere y en segundo lugar, dicen fuentes populares, porque le sería imposible explicarlo ante sus bases, sobre todo después de haberlo sometido a votación ante la militancia. “La gente acabaría rompiendo el carnet” -aseguran-.

Kiko Huesca

2. Ayuso, en El Cascabel: "Los líderes autonómicos del PSOE tienen una oportunidad única de decir no a Sánchez"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado un órdago este lunes a los líderes de los gobiernos autonómicos socialistas como Emiliano García-Page o Javier Lambán que tienen “una oportunidad única de decir no a Sánchez”, a la hora de pactar el próximo gobierno con ERC. “Yo no me creo que Page o Vara estén de acuerdo con lo que está pasando”.

Vídeo

3. El testimonio de quien conoció bien al Papa, que hoy cumple 83 años: "Siempre se preocupó por los pobres"

El Papa Francisco cumple este martes 83 años. Fue un 17 de diciembre de 1936 cuando el barrio porteño de Flores acogió el nacimiento del mayor de los cinco hijos del matrimonio formado por Mario José Bergoglio y Regina María Sivori.

Audio

4. Boris Johnson deja los grandes cambios en su Gobierno para febrero

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha llevado a cabo este lunes una leve remodelación del Gobierno tras su reelección el pasado 12 de diciembre, sin que por ahora haya cambios destacados.

Así, Simon Hart ha sido nombrado ministro para los asuntos de Gales, en sustitución de Alun Cairns, que anunció su dimisión de cara a los comicios parlamentarios, y Nicky Morgan ha sido confirmada como ministra de Cultura a pesar de haber renunciado a su escaño en Westminster.

5. El Barcelona se alojará en el mismo hotel que el Real Madrid antes del Clásico

Este miércoles se disputa en el Camp Nou el Barcelona-Real Madrid. Clásico previsto para el pasado 26 de octubre y que se tuvo que aplazar por las revueltas en las calles de Barcelona tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes independentistas.

La convocatoria de este partido también se está viendo envuelta por el llamamiento de Tsunami Democrátic a una movilización en los alrededores del Camp Nou.