Cazadores del Pleistoceno y el Holoceno también pescaban en el Mediterráneo

Los cazadores recolectores que vivían en la costa mediterránea entre el Pleistoceno y el Holoceno también explotaban los recursos marinos y pescaban, aunque apenas se han conservado restos, según un estudio en el que ha participado la Universidad de Barcelona (UB).

Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado un equipo formado por profesionales del Seminario de Estudios e Investigaciones Prehistóricas de la UB, la Universidad Jaume I, el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena y el Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas de la Diputación de Castelló.

Los nuevos descubrimientos y la revisión de materiales, publicados en la revista 'The Journal of Island and Coastal Archaeology', revelan que el contexto económico en el fin de la transición entre el Pleistoceno y el Holoceno en el Mediterráneo era "más rico, más complejo y variado de lo que se creía hasta ahora".

La mayoría de los estudios desarrollados en la Península Ibérica hacían pensar que los lugares de explotación marina se localizaban particularmente en el área cantábrica y atlántica, pero los nuevos datos aportados han llevado a constatar que esta práctica también era común en el Mediterráneo.

Los investigadores han analizado los restos de diez yacimientos arqueológicos situados a lo largo de más de 800 kilómetros de la costa, desde Tarragona hasta Málaga, y han descubierto que los lugares situados al sur presentan una mayor diversidad de recursos que los del norte.

La razón, según los expertos, es la entrada de aguas procedentes del océano Atlántico, por su proximidad, y prueba de ello es la presencia de restos de especies de climas fríos, como el bacalao.