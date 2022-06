Carmen Romero (OTAN): "La disuasión de la Alianza pretende mantener la paz"

La vicesecretaria general adjunta de Diplomacia Pública de la OTAN, Carmen Romero, aseguró este martes en una entrevista con Efe que la disuasión de la Alianza frente a Rusia pretende "mantener la paz".

"La disuasión lo que pretende es mantener la paz y seguir manteniendo la paz y la libertad de los más de mil millones de personas que viven en los países miembros de la Alianza", afirmó.

La invasión de Ucrania ha llevado a la OTAN a reforzar su flanco oriental con el despliegue de más militares, aviones y barcos. En la cumbre de líderes que se celebra el miércoles y el jueves se espera que se aprueben medidas adicionales para garantizar la defensa y disuasión.

Romero insistió en que la OTAN busca fortalecer la disuasión "para evitar que el conflicto en Ucrania se pueda extender a territorio aliado".

"Es hacer todo lo posible para evitar una guerra, para decirle al presidente (de Rusia, Vladímir Putin), pero también a cualquier posible adversario que no se le ocurra meterse con un país de la Alianza, porque si no, estarán 30 países ahí detrás para defenderlo", comentó, en referencia al principio de defensa colectiva.

El conflicto ya supera los cuatro meses de duración, pero la alta funcionaria dijo que en la organización transatlántica no temen que la unidad de los aliados "se resquebraje".

"Lo que sí es muy importante es seguir apoyando de forma inmediata lo más posible a Ucrania, porque al final todos los conflictos armados concluyen en la mesa de negociación", declaró, para añadir que "es muy importante cómo está la situación en el terreno de batalla" ante unas futuras conversaciones de paz.

Destacó la importancia de que los países de la Alianza, por su cuenta, "sigan ayudando de forma inmediata a Ucrania, procurando material militar".

La OTAN, como organización, no facilita material militar a Kiev para no implicarse en el conflicto y evitar una escalada de la guerra. No obstante, sí puede proporcionar material "no letal".

"La OTAN va a aprobar un paquete de medidas para ayudar a Ucrania con material no letal. Por ejemplo, sistemas de comunicaciones seguras, combustible, muchísimas cosas más", expuso sobre una de las medidas que se aprobarán en Madrid.

"Se trata de mantener el apoyo constante e inmediato a Ucrania para que en el momento en el que el presidente Putin decida que ha llegado el momento de negociar (...) Ucrania esté en una posición fuerte", ilustró.

Ucrania era antes de la guerra uno de los principales exportadores de cereal del mundo, clave para la seguridad alimentaria de África y Oriente Medio, pero el conflicto impide que las mercancías salgan de los puertos ucranianos, lo que está provocando una crisis alimentaria.

Romero especificó que el jueves, en una sesión dedicada al sur, "se va a hablar de la crisis alimentaria que ha sido provocada por Rusia".

"No ha sido provocada por las sanciones occidentales, como dice el presidente Putin", comentó.

Aunque los aliados vayan a tratar la cuestión, especificó que "la OTAN, como tal, no, no va a desempeñar un papel en la exportación del grano".

Sobre el proceso de adhesión de Suecia y Finlandia, que Turquía bloquea al considerar que apoyan a organizaciones kurdas terroristas, Romero señaló que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, "no está escatimando esfuerzos para que las tres partes lleguen a un acuerdo".

"Lo que buscamos es un acuerdo, que Turquía se sume al consenso para invitar a Finlandia y Suecia para que ya en Madrid se les otorgue el estatuto de invitados (a entrar en la OTAN) y puedan ya sentarse en la mesa del Consejo del Atlántico Norte", expuso.

En cuanto al nuevo Concepto Estratégico, que dirigirá las acciones de la OTAN en la próxima década, Romero afirmó que especificará que Rusia es "la amenaza más directa para la seguridad de la Alianza".