Carmen Calvo recuerda a Concha García Campoy con familiares y amigos

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha recordado hoy a Concha García Campoy rodeada de familiares, amigos y colegas de la periodista en el acto de presentación de la biografía "Concha García Campoy. La gran ilusión", que Miguel Dalmau publica en el quinto aniversario del fallecimiento de la comunicadora.

Ana Belén, Víctor Manuel y Santiago Segura son algunas de las personalidades que han asistido esta tarde al acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde Miguel Dalmau ha presentado esta biografía editada por Plaza & Janés, junto a los hijos de la periodista, Lorenzo y Berta Díaz García Campoy.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, también ha presidido este homenaje, una "misa laica" en memoria de la periodista nacida en Terrassa en 1958 y que el 30 de octubre habría cumplido 60 años.

"La quiero reivindicar como una mujer inteligente, amorosa, una gran profesional, que nunca perdía ni una sola línea del respeto a sí misma", ha explicado a los medios Calvo, que ha agradecido el "respiro" que ha supuesto esta tarde para ella.

Calvo ha asegurado que este libro "había que hacerlo" porque la historia de la periodista es también "la historia de lo que ha ocurrido felizmente en este país".

"Concha tenía la habilidad del equilibrio en estado deseable. Tenía la capacidad de ser tierna y firme, es decir, ser dulce y certera con lo que hiciera. Era una periodista capaz de no perder ni un solo instante que le permitiera hacer su trabajo sin agredir nunca", ha alabado la vicepresidenta del Ejecutivo.

"Tenía la enorme capacidad de captar -ha continuado- lo que era importante de lo que no lo era y además hacerlo con una extraordinaria sensibilidad. Yo diría que ese es el equilibrio que ahora tenemos quizá bastante más perdido".

Calvo también ha agradecido a la periodista "defender la memoria histórica" y ha asegurado que "leer a Concha" la ha reencontrado con el "lado amoroso de la vida".

"Lo bonito de este libro es que nos ha reencontrado con nuestra madre y partes de su vida que desconocíamos", ha subrayado Lorenzo Díaz García Campoy, que ha agradecido la presencia de la vicepresidenta del Gobierno.

Berta Díaz García Campoy, cuya relación con su madre "sigue creciendo cada día y cambia", ha reconocido que esta biografía le ha permitido conocer la faceta de su madre "que todo el mundo conoce" y le ha ayudado a ver "su valía como profesional y mujer".

"Yo hasta este libro confieso que de su vida periodística profesional yo no sabía nada, ni tenía interés en realidad. Era una cría, mi madre era mi madre y ya está, lo que era para los demás no me importaba", ha añadido.

Dalmau, autor de otras biografías como la de Jaime Gil de Biedma, ha precisado que se trata de la primera semblanza que escribe sobre una mujer, y ha comentado que la "gente quería volver a encontrarse" con García Campoy, a quien se le detectó en 2012 leucemia y falleció un año más tarde por un "fallo hepático agudo".