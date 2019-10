Calvo: "Las mujeres rurales son unas verdaderas heroínas en el siglo XXI"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha definido a las mujeres rurales como las "verdaderas heroínas en el siglo XXI" por animarse a tener hijos en el medio rural, instalar negocios y sacar adelante explotaciones agroganaderas.

Así lo ha explicado este martes en declaraciones a los periodistas después de inaugurar la jornada "Construyendo un futuro sostenible para el medio rural", organizada por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra este martes.

Para la ministra, el trabajo de las mujeres rurales está muy alineado a "grandes retos" que tiene el país como la lucha contra el cambio climático y la despoblación del territorio.

Se trata, ha enfatizado, de una de las claves para conseguir "una España más equilibrada" entre las grandes ciudades y la red de municipios; mujeres rurales que son "muy valientes", e innovan y emprenden negocios de "manera admirable".

En su intervención en el acto inaugural, ha defendido que su Gobierno cuenta con "17 ministerios de igualdad" y es el primero que ha conseguido que la perspectiva de género esté encima de la mesa en el debate de la Política Agraria Común (PAC).

Por su parte, la presidenta de Fademur, Teresa López, ha enfatizado que para lograr la igualdad real es importante que las mujeres lleguen a los espacios de toma de decisiones y que, además, se tome conciencia de la especial vulnerabilidad de este colectivo, que se ve obligado a asumir muchas funciones por "incomparecencia de los servidos públicos".

López ha instado a "imprimir ritmo" a las propuestas para lograr la igualdad real, como lo está haciendo su organización "llevando el feminismo a todo el territorio", implicado contra la violencia de género y la creación de empleo.

Ha insistido en la "actividad frenética" de su asociación, que ha cumplido 16 años y lleva a cabo en el entorno rural medidas de formación, campañas de sensibilización y ayuda en el emprendimiento.

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores, Lorenzo Ramos, ha reconocido en su intervención que aún falta visibilidad de la mujer en el sector, una realidad que se comprobó en la manifestación para reivindicar los precios de aceite de oliva del pasado 10 de octubre, en la que todos los portavoces y los presentes en las cabeceras de manifestación eran hombres.

"Si vosotras no estáis no habrá olivar, ni campo, y no habrá ni siquiera mundo rural", ha subrayado Ramos, quien ve en la agricultura familiar la mejor receta para evitar el despoblamiento, favorecer la sostenibilidad y asegurar una alimentación "sana, segura y saludable".