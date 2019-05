Buscan a una estudiante española desaparecida en París cuando se encontraba de Erasmus y otras claves del día

1. Desaparece una joven mallorquina de 22 años en París que se encontraba de Erasmus

La policía francesa se encuentra en medio de una investigación, en colaboración con la Guardia Civil, para intentar localizar a una estudiante española de 22 años que cursaba una beca Erasmus en París y de la que su familia y amigos no tiene noticias desde el pasado jueves.

La mochila de la estudiante española Natalia Sánchez Uribe ha aparecido con su teléfono móvil y su ordenador portátil dentro, según ha informado este lunes la universidad en la que estudia en un mensaje al que tuvo acceso Efe.

2. Casado: “No pondré impedimento a una investidura de Sánchez si no depende de independentistas”

El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que a la hora de buscar la gobernabilidad "España no dependa de los independentistas". "Hay otras sumas que garantizan la investidura" y con partidos con los que el PSOE "ya ha pactado", ha subrayado Casado aludiendo a Ciudadanos, aunque después ha reconocido que a él no le corresponde decir lo que tienen que pactar Sánchez y el líder de Cs, Albert Rivera.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, concluye este martes la primera ronda de contactos que ha convocado tras laselecciones generales con sendos encuentros con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias .

En rueda de prensa en La Moncloa tras su reunión con Sánchez, Casado ha dicho salir con la impresión de que la legislatura que va a comenzar va a tener un Gobierno "débil" y ha prometido que la oposición que liderará el PP será "fuerte, firme pero responsable", reivindicando siempre las "cuestiones fundamentales para el futuro de España". Aunque no han hablado de pactos "por respeto al Rey y a la ronda de consultas" que programe, Casado ha avanzado que le ha pedido a Sánchez que España no dependa de los independentistas y ha añadido que no pondrán impedimento a una propuesta de investidura que no necesite a esos partidos. "No podemos facilitar este Gobierno, pero podemos entender que otros partidos que respeten la Constitución y la unidad de España consideren hacerlo", ha dicho el líder del PP en un claro mensaje a Ciudadanos.

3. Martínez-Almeida: "Dejar abierta la puerta a un pacto con el PSOE, como ha hecho Cs, es una irresponsabilidad"

El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado en 'El Cascabel' de TRECE que ya actuaron como contención durante las legislaturas de Rodríguez Zapatero. "Somos conscientes de que hemos perdido 230.000 votos que se han ido a Vox y 70.000 que se han ido a Ciudadanos" ha reconocido, pero cree que "dejar abierta la puerta a un pacto con el PSOE como ha hecho Ciudadanos es una irresponsabilidad".

Sobre los resultados electorales, Martínez-Almeida ha dicho que "no son buenos resultados para el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, el PSOE ha ganado estas elecciones, pero no es menos cierto que el Partido Popular es la primera fuerza del bloque de centroderecha". De hecho, ha insistido: "Si se repitieran los resultados de las generales, podríamos obtener de nuevo la alcaldía de Madrid".

4. La Justicia permite a Puigdemont, Comín y Ponsatí presentarse a las elecciones europeas

Dos juzgados de Madrid han permitido al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y a los exconsellers Clara Ponsatí y Antoni Comín presentarse a las elecciones europeas del día 26 al estimar que no se lo impide el hecho de que estén en situación de fugados de la justicia española.

Así lo han acordado los juzgados de lo Contencioso-Administrativo números 9 y 21 de Madrid en sendos autos en los que estiman los recursos de Puigdemont y Ponsatí el primero y de Comín el segundo contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de excluirles de la lista de Lliures per Europa (Junts) a las elecciones europeas del 26M.

5. Iker Casillas recibe el alta: "Estoy bien, lo puedo contar; del futuro no puedo hablar"

El portero español Iker Casillas dijo que no sabe qué será del futuro pero que "lo más importante es estar aquí", a su salida del hospital de Oporto donde estuvo ingresado tras el infarto que sufrió el pasado miércoles.

"Me encuentro mucho mejor, será un reposo de un par de semanas o incluso de un par de meses. La verdad es que me da igual, lo importante es estar aquí", señaló, visiblemente emocionado, en unas breves declaraciones ante la prensa que esperaba a las puertas del hospital.