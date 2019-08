Busca lo más viral: el cariñoso gesto de un abuelo hacia su nieta y otros vídeos

La familia es lo más importante, y no es una frase hecha. Es una realidad. No hay nada más bonito que una familia unida, una en la que los pequeños detalles marcan la diferencia. Eso es lo que ha demostrado el abuelo de Ayla Winter. Ella estaba recién operada y él quiso alegrarle un poco la estancia en el hospital: decidió pintarle las uñas de las manos tal y como lleva haciendo durante 30 años con su mujer. Ayla asegura que su abuelo es “el amor de su vida”.

Él, que quería “hacerle sentir mejor” y le pregunta cuántas capas de esmalte quiere. El vídeo ha tenido una gran repercusión en Twitter y se ha hecho viral:

my grandparents came to look after me after my surgery and my grandad told me he wanted to make me feel better, he told me he’s been painting my nan’s nails for 30 years and that he wanted to paint mine and I needed to share this. “How many coats do you have on?”?￰゚リᆳ pic.twitter.com/P0VJjZsHzn