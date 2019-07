Busca lo más viral: “Como lágrimas en la lluvia” y otros vídeos de la semana

Si uno hace repaso de frases famosas en la historia del cine, puede encontrar “anda, alégrame el día”, “¡Hasta el infinito y más allá!”, “yo soy tu padre”, “la familia es lo más importante” o, como es el caso, el impagable e increíble monólogo de Rutger Hauer al final de 'Blade Runner'.

El replicante Roy Beatty podía acabar con Rick Deckard (Harrison Ford), le tenía ahí mismo, a punto de caer desde la azotea de ese interminable edificio... entonces suelta la mano y él le coge. Le coge porque quiere dejar clara su superioridad, su humanidad de robot frente al comportamiento casi robótico del humano. Le coge porque quiere hacerle saber que sus ojos han sido testigos de maravillas que Deckard jamás podrá ver, y así se lo dice en un monólogo con la inigualable voz de Constantino Romero. Por cierto, que el mismo Hauer llegó a felicitarle por su arte: “¡Ojalá yo tuviera su voz, es mejor que la mía!”.



Casi tan espectacular como la voz, cadencia y sentimiento de Constantino Romero es esta increíble ola de más de 20 metros que se atrevió a surfear este profesional y que las cámaras captaron. Rodrigo Koxa se enfrentó a la bestia... y ganó:



¡¡Y ya están aquí!! Las tomas falsas de Los Vengadores: Endgame. A pesar de su dramático final (que aquí no vamos a desvelar, que nadie deje de leer), hay espacio de sobra para más humor. Lo mejor: cuando Chris 'Capi' Evans reconoce que no tiene ni idea de cómo pudo hacer una película entera con el casco de 'Los Vengadores':



GENIO. Este 'españolazo' no se merece otro adjetivo que no sea ese. Daniel, profesor de inglés, ha compartido en su cuenta de Twitter @dounniel un vídeo en el que comunicaba a sus alumnos que no era nativo inglés, sino que era español. En este campamento de inglés, según él comentó, los niños no sabían de dónde era porque, además, su acento perfecto no daba ninguna pista.

Según contaba Daniel, los niños le preguntaban constantemente de dónde era porque, según ellos, 'por su apariencia física estaban convencidos de que era español' pero cuando hablaba, todos dudaban: