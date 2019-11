Borrell advierte de que la UE invierte "rematadamente mal" en Defensa

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha asegurado este miércoles que Europa invierte "rematadamente mal" en Defensa ya que lo hace cada país de manera unilateral y sin coordinación con los demás, por lo que ha apostado por invertir e investigar de manera conjunta.

"No hay Defensa sin capacidades de calidad y no habrá una Europa de la Defensa sin un mercado europeo competitivo en esta materia, y no tendremos autonomía estratégica si no somos capaces de tener una base industrial y tecnológica a la medida de nuestra ambición", ha argumentado quien será el próximo alto representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad.

En su intervención en el Executive Fórum España con una conferencia sobre "Europa Defensa y Seguridad", Borrell ha explicado que en la UE "hay un problema clarísimo de eficacia y racinoalidad" en las inversiones y capacidades de desarrollo, "detrás de la cual se esconden malas políticas y peores prácticas".

Así, ha recordado que los países europeos invierten en Defensa el 1,4 por ciento de su PIB, lo que supone 250.000 millones de euros, "más de lo que gasta China y mucho más de lo que gasta Rusia".

"Gastando todo esto, somos militarmente no diré que irrelevantes, pero sí mucho menos relevantes de lo que deberíamos porque invertimos mal, rematadamente mal", ha subrayado.

Para Borrell, el problema consiste en que "el 80 por ciento de la licitación de la industria de Defensa se hace en base nacional y el 90 por ciento de la investigación y desarrollo de capacidades también se hace con base nacional".

El ministro tiene claro que "si Europa quiere existir en el mundo haría bien en unirse más" en materia de seguridad y defensa, ya que las amenazas no se limitan a las fronteras, sino que cada vez se sitúan en puntos más alejados, hasta el punto de que el "arco de inestabilidad se extiende de Mauritania al Cáucaso".

Además, ha señalado que, en un mundo tan interconectado, la seguridad debe entenderse en sentido amplio para incluir asuntos como el comercio o la inmigración.

El problema, en su opinión, es que en Europa "seguimos aferrados a visiones nacionales del riesgo", por lo que resulta muy difícil crear una política exterior y de defensa común sin una base doctrinal coherente y común.

"No pretendo que sea una sola voz, me conformo con que sea un coro afinado", ha apuntado Borrell, quien siempre ha lamentado la lentitud de la UE a la hora de tomar decisiones ya que éstas deben ser acordadas por unanimidad.

"Debemos hacer más ambiciosas nuestra operaciones", ha argumentado Borrell, que ha apuntado que, para ser verdaderamente operativa, la defensa europea debe compartir doctrinas y capacidades comunes y contar con una voluntad política de hacerlas operativas.