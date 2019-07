Boris Johnson, el nuevo Primer ministro británico con aire 'trumpiano'

Durante su época como alcalde de Londres, hace algo más de tres años, Boris Johnson llegó a afirmar que Donal Trump era “incapaz de ocupar el cargo de presidente”. Sin embargo, pese a tener ciertas discrepancias en el pasado, el nuevo primer ministro, conocido como el Trump británico, ha declarado que ve un futuro “fabuloso” en las relaciones con EE.UU. Y el inquilino de la Casa Blanco ve al sucesor de Theresa May como un “buen hombre, duro e inteligente”.

"Yo estaba en Nueva York y algunos fotógrafos intentaban tomarme una foto y una chica caminó por la acera hacia mí, se detuvo y dijo: 'Caramba, ¿ese es Trump?'. Fue uno de los peores momentos”, contestó Johnson cuando le preguntaron por su último viaje a Estados Unidos. El Trump británico tomó posesión como Primer ministro del Reino Unido el pasado 24 de julio tras ganar las primarias del partido conservador. Al igual que su homólogo americano, Johnson se caracteriza por ser un líder controvertido y estar siempre rodeado por la polémica.

BoJo también ha detenido que disculparse en varias ocasiones por declaraciones homofóbicas o sus burlas contra los musulmanes o los negros, a los que llamó en una ocasión "sonrisas de sandía". En una columna del diario británico The Daily Telegraph de 2007, el año en el que anunció su intención de ser el candidato conservador a la alcaldía de Londres, Johnson describió de la siguiente manera a la entonces senadora Hillary Clinton: "Tiene el cabello teñido de rubio, los labios carnosos y una mirada de acero azul, igual que una enfermera sádica en un hospital mental”.

Declaraciones que se asemejan al estilo de Donald Trump cuando recientemente pidió a cuatro congresistas demócratas críticas con su gobierno que se fueran a sus países "plagados de crimen" pese a que son ciudadanas estadounidenses.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly......