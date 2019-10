La baza electoral de exhumar a Franco no surte efecto a Sánchez que sigue perdiendo escaños, y otras noticias

1. El PSOE continúa perdiendo escaños y el bloque de derecha superaría al de izquierda el 10-N, según nuevo sondeo

Este lunes 28 de octubre hemos conocido distintas encuestas, publicadas por los principales periódicos de nuestro país, de cara a la próxima cita electoral del 10 de noviembre. A primera vista, cabe resaltar que PSOE y PP seguirían liderando la intención de voto, según estos sondeos de los diarios ABC, El Mundo y La Razón, que destacan además el avance de Vox y el retroceso de Ciudadanos.

EFE

2. El 'kirchnerista' Alberto Fernández gana las elecciones presidenciales de Argentina

El candidato peronista a la presidencia de Argentina Alberto Fernández logró este domingo el 48 % de los votos en las elecciones generales, con casi el 100% de las mesas computadas, lo que supondría una victoria en primera vuelta, según los datos del escrutinio provisional.

Por su parte, el hasta ahora presidente, Mauricio Macri, cosechó el 40 %, un resultado mejor del anticipado por las encuestas.

EFE

3. Sociedad Civil Catalana cifró en 400.000 los asistentes frente a los 80.000 de la Guardia Urbana

Unas 80.000 personas participan en la manifestación constitucionalista en el centro de Barcelona, según cálculos de la Guardia Urbana, un cifra de seguimiento que Societat Civil Catalana (SCC), la entidad organizadora, ha situado en 400.000.

La movilización, convocada bajo el lema "Por la concordia, por Cataluña: ¡basta!", discurre desde las 12.00 horas por el Paseo de Gracia de Barcelona, entre multitud de banderas españolas y también 'senyeres' catalanas.

Miles de personas se concentran en el centro de Barcelona, convocadas por Societat Civil Catalana, para decir "basta" al proceso independentista.

4. Trump confirma la muerte del líder del Estado Islámico en Siria: "Ha muerto como un perro"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo que el líder de la organización yihadista Estado Islámico, Abú Bakr Al Baghdadi, ha muerto durante una operación ejecutada el sábado por las fuerzas especiales del Ejército norteamericano en la localidad siria de Barisha, en la provincia de Idlib, cerca de la frontera con Turquía.

"Abú Bakr Al Baghdadi está muerto", ha declarado el presidente estadounidense.

5. José María García llama a Tiempo de Juego para hablar de sus polémicas palabras sobre el fútbol femenino

José María García llamó a Tiempo de Juego durante el tertulión de los domingos, con Juanma Castaño, para aclarar sus polémicas palabras sobre el fútbol femenino que realizó en una entrevista con el Grupo RISA: "Acepto quien me consideres machista o amigo de Rubiales, cada uno es muy libre. Me sorprende que un compañero que ha trabajado conmigo muchísimos años, no me conozca. No trato de convencer a nadie. Si ha habido un defensor del deporte femenino, he sido yo".