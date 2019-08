El aumento de consejerías supone a los españoles un perjuicio de 1 millón de euros, y otras noticias

1- Madrid, Navarra y Extremadura, las que más gastarán en consejerías, Andalucía y Melilla las que menos

En los próximos días estarán formados todos los gobiernos autonómicos. Faltaba La Rioja pero la candidata socialista, Concha Andreu, tomará posesión de su cargo el próximo martes 27 de agosto, tras llegar a un acuerdo con Podemos e Izquierda Unida. Ya se conoce cuántas consejerías tendrá cada gobierno regional, a falta de que se desvelen algunos de los nombres de los ejecutivos autonómicos que se han constituido más tarde. En las anteriores elecciones hubo un total de 180 consejerías en España, lo que suponen 13 menos que las que habrá en los próximos 4 años, donde tendremos los españoles 193 consejeros repartidos por el territorio. Esto supone un incremento del gasto público, que aumentará en 1.008.078 euros (si solo contamos las comunidades autónomas) o 834.032 euros (si tenemos en cuenta a Ceuta y Melilla).

Cataluña ocupará el número 1 del ránking junto con la Comunidad de Madrid y Navarra con 13 consejerías, seguidos por la C. Valenciana con 12 y País Vasco, Andalucía, Galicia y las Islas Baleares con 11 consejerías cada una. Ceuta y Melilla, con 7 consejeros, son los dos lugares de España que menos carteras tienen. Analicemos los datos de cada región en detalle, para conocer cuánto tendrán que pagar de más los habitantes de cada una de las autonomías que componenen el país.

2- Sánchez reaparece en Gran Canaria después de sus vacaciones marcadas por el Open Arms y la investidura fallida

Pedro Sánchez vuelve de vacaciones con muchos frentes abiertos. Durante sus días de descanso, no ha cesado las polémicas por la investidura fallida ni por el Open Arms. Recordemos que su familia y él han estado en la playa, exactamente en el Palacio de Marismillas de Doñana que es la residencia de verano a la que van los presidentes del Gobierno desde la época de Felipe González. Él mismo la inauguró en el año 1986.

Al presidente del Gobierno no se le ve del todo agobiado con la situación política que hay en estos momentos. A tan solo 32 días de que acabe el plazo para la investidura Sánchez, pero decidió que lo más correcto era tomarse un respiro de unos días con su mujer Begoña Gómez y sus dos hijas. Y es que Sánchez llegó después del Consejo de Ministros, a Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Entró en el puerto pesquero de Bonanza alrededor de las siete de la tarde, después cruzó el río Guadalquivir para acceder a la residencia. Esta es una de las formas para llegar a Las Marismillas. Todos los caminos que rodean el palacete son de complicado acceso. Un lugar de ensueño, situado en medio de 10.280 hectáreas de plena naturaleza, en el que se hospedó el año pasado y donde recibió la visita de la canciller alemana Angela Merkel.

3- La desesperación de Emiliano Medina: "Llevo casi diez años sin poder ver a mi hijo"​

Emiliano Medina es un extremeño afincado en Alcobendas. Lleva casi una década sin ver a su hijo Hugo, que acaba de cumplir catorce años. Junto a su madre, de origen peruano, se marcharon al país sudamericano cuando la pareja se separó. Fue Emiliano quien dio el paso de romper la relación. Como represalia, su ya expareja le amenazó con llevarse a su hijo para que no le volviera a ver. La amenaza, al menos hasta ahora, se ha hecho realidad.

Audio

En COPE.es, Emiliano ha afirmado que la relación se torció “porque a mi exmujer se le hizo grande la maternidad, y no quería involucrarse en la crianza de Hugo. Llegó un momento en el que le planteé una separación amistosa por el bien de nuestro hijo. Al día siguiente, me denunció por amenazas y malos tratos. La policía vino a mi puesto de trabajo y me llevaron preso. Estuve una noche durmiendo en el calabozo. Finalmente salí un día después, porque mi exmujer se contradecía constantemente en la declaración.”

4- Se jubila la mujer con más años cotizados de España y su pensión no llegará ni a mil euros​

En tiempos en los que un contrato temporal es un lujo, tener 64 años de trabajo en las espaldas es casi un milagro. Son los que lleva cotizados Dolores Agra, la propietaria de Lencería Marta. Esta pequeña tienda situada en el barrio de Os Castros de A Coruña suma estos días a su letrero rojo varias cartulinas de colores con la frase “Liquidación por jubilación”.

Pablo Recio

Sin embargo, esta empresaria percibirá una pensión que no llegará a los 1.000 euros. Algo que obviamnete no le ha sentado bien: "Me indigna. Siempre había querido viajar, pero con la paga que voy a recibir no me da. Aunque mucho peor está quien no le llega ni para comer o para cubrir las primeras necesidades… Eso sí, los políticos trabajan dos años y ya tienen la vida solucionada", ha comentado al canal de televisión Cuatro.

5- Keylor Navas pide salir del Real Madrid, según Marca​

Keylor Navas busca nuevo equipo, según informa el diario MARCA. El tres veces campeón de la Champions League con el Real Madrid cree que ha llegado el momento de cambiar de aires ante la que parece una clara e indiscutible titularidad de Thibaut Courtois en la portería madridista. El de Costa Rica ha intentado revertir la situación, pero la decisión de Zinedine Zidane parece clara y el belga parte con el titular para colocarse entre los tres palos.

El Real Madrid si deja salir al portero, tendrá que buscar un sustituto, ya que Lunin fue cedido al Real Valladolid hace escasas semanas y Luca Zidane puso rumbo a Santander.