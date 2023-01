Asociaciones militares piden mejores retribuciones versionando a Shakira

Una versión de la canción de Shakira y Rauw Alejandro "Te felicito", dirigida a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que los militares revindican unas retribuciones justas, se escucha estos días en gran parte de los cuarteles españoles.

Se trata de una iniciativa de la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro), que se puede seguir a través de Youtube, con la que los militares quieren llamar la atención sobre los "bajos" sueldos que perciben.

"Se cansaron de estar mal pagados, de maniobras sin ningún descanso, y no me digas que lo sientes, se van buscando otro trabajo y tú no los defiendes", dice la letra de la canción dirigiéndose a Robles, cuya imagen se repite una y otra vez en el vídeo.

El estribillo de la canción también va dirigido a la ministra de Defensa: "Te felicito, qué bien actúas, no me cabe duda, tu ayuda ha sido nula, para ti todo está bien".

"No me vendas la moto, tus promesas han caído en un saco roto y no valoras que me puedan llamar las 24 horas, y ahora resulta que lo sientes, pero nosotros sabemos que nos mientes", es también parte de la letra de la canción refiriéndose a la titular de Defensa.

Asfaspro pide a los Reyes Magos "toneladas de carbón" para el Ministerio de Defensa por su comportamiento con respecto al personal de las Fuerzas Armadas, "que parece ser su última y lejana prioridad".