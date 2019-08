EasyJet pide eliminar la foto de una pasajera en un asiento sin respaldo

Un pasajero de un vuelo de EasyJet que cubría la ruta entre Luton (Inglaterra) y Ginebra (Suiza), ha hecho estallar las redes tras publicar la imagen de una pasajera sentada en un asiento sin respaldo. ¿Cómo se puede permitir esto?", publicó Matthew Harris a través de Twitter. "Uno tiene que preguntarse lo seguro que fue el resto del avión. Este era su asiento. La mujer fue trasladada a un asiento libre una vez que finalizó el proceso de embarque. No estoy aseguro de qué hubiera pasado si el vuelo estuviera lleno", añade Harris en la publicación.

#easyjet beats @Ryanair to have backless seats. @IATA @EASA this is flight 2021 Luton to Geneva. How can this be allowed. @GeneveAeroport @easyJet_press @easyJet pic.twitter.com/EthMoWRR8P

En su respuesta Easyjet pedía que retirara la foto antes de que investigarán lo ocurrido y facilitara la información por mensajes privados. El tuitero se negó. Otros usuarios de Twitter aplaudieron su denuncia y consideraron "vergonzosa" y "preocupante" la situación.

Hi Matthew, thanks for bringing this to our attention, before we can investigate this could I ask you to remove the photograph & then DM us more info regarding this, so we can best assist you. Ross https://t.co/Qq2zhBAizh