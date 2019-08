Así ha sido la broma pesada de una madre a sus hijos dándoles un susto de muerte

La broma pesada de esta madre a sus hijos ha dado mucho que hablar. Ha habido quien se lo ha tomado a risa, como una broma muy elaborada; y otros, que piensan que lo que hizo esta madre a sus hijos no está nada bien.

Son menos de 40 egundos de vídeo en el que una madre coge un trozo de zanahoria lo corta para que pareciese su propio dedo, lo moja en un líquido rojo y comienza a simular que está cortando comida y se rebana el dedo. Todo aderezado con un golpe contundente sobre la tabla de cortar e importantes gritos. Entonces llegan sus hijos, ven la escena, quedan horrorizados, tratan de ayudar a su madre torpemente, hasta que la propia madre descubre que es una broma.

Un momento cruel que lleva ya casi 40 millones de reproducciones en Twitter en apenas unos días.

Esto ha suscitado múltiples comentarios al respecto.

I love her she’s so evil to her kids it’s beautiful pic.twitter.com/7LDGkjDMoU

Nah this not funny she coulda killed him. He was stressed beyond belief �� pic.twitter.com/zpWbT7Xdqn