Así puedes marcar las casilla de la X en la Declaración de la Renta

El mes de abril es el mes. La época en la que comenzamos a rellenar y enviar la Declaración de la Renta. Además de todos los sentimientos que despierta este hecho en nuestro interior, toca marcar un montón de casillas y a veces se vuelve fatigoso. Aunque de lo malo siempre puede sacarse algo bueno: a parte de tener que aportar 'voluntariamente' parte de nuestro sueldo al Estado, podemos hacer que una pequeña porción, sirva para algo bueno.

Este año ha vuelto a crecer el número de personas que han marcado la casilla de la X de la Iglesia Católica. Una X que hace que parte de ese dinero que vas a tener que pagar al Estado por trabajar, vaya destinado a las diócesis de toda España. También a proyectos educativos, solidarios, al patrimonio histórico español... Pero no siempre es tan fácil saber dónde está la dichosa casilla, o que simplemente todavía no has tenido ocasión de hacer la Declaración de la Renta y es la primera vez.

Y aquí es donde te puedes encontrar con problemas. La aplicación de la Renta para smartphones, te proporciona un borrador básico, en el que no se puede marcar la x de las casillas de la Iglesia y ONGs. Puede que ya estén marcadas por la declaración del año anterior, pero se han dado casos en los que no ha sido así.

Si este es tu caso, o que este año has decidido que sí que quieres marcar esas x (que son perfectamente compatibles), se puede hacer de manera fácil y rápida desde la web. La propia app, si quieres marcar las casillas, te redirigirá al borrador web de www.agenciatributaria.es.

En la tercera página, simplemente haciendo click en 'Asignación tributaria. Representante', podrás marcar la X para la Iglesia y las ayudas de diferentes ONGs. Así de sencillo.