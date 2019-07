Así fue la conversación telefónica entre Sánchez e Iglesias que certificó su ruptura, y otras noticias

1. La última llamada entre Sánchez e Iglesias certifica la ruptura

A primera hora de la tarde Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han vuelto a mantener una conversación telefónica que no ha tenido mucho éxito. Ambos siguen cada uno en su línea y no parece que den su brazo a torcer, uno se centra en la operación y el otro en la coalición. De esta manera, no hay forma de embridar la investidura, ya que ninguno se apea de sus posiciones y no logran avanzar.

El presidente en funciones ya aseguró en 'Los desayunos de TVE' que habría que volver al punto de partida y rebobinar, como si de nada hubiera servido lo anterior, por lo tanto, tendrían que rebobinar para poder llegar a un acuerdo, en el caso de que se diera. Mientras uno habla de la inamovilidad del otro, este, se refiere a lo mismo, así lo ha comunicado el líder de Podemos, “Sánchez sigue inamovible en su posición. No está dispuesto a negociar el programa de un Gobierno de coalición ni a compartir”.

2.Este es el patrimonio de los diputados de la Asamblea de Madrid

Este jueves se ha dado a conocer el patrimonio de todos y cada uno de los diputados de la Asamblea de Madrid. Los políticos han compartido en la página web de la Comunidad de Madrid su declaración de bienes patrimoniales y rentas, y como siempre en algunos casos se cumplen las obligaciones de transparencia más que en otros. Estas son las cifras más llamativas:

Enrique Ossorio, el diputado con mayor patrimonio

El exportavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid es el diputado de la XI Legislatura que más patrimonio declara, con más de un millón de euros en un fondo de inversión.

Javier Guardiola, la otra cara de la moneda

El líder de las juventudes socialistas hace público los 361 euros que guarda en su cuenta corriente, aunque su partido debe devolverle 3.000 euros.

3. 40 años de incógnitas en torno al incendio del Hotel Corona de Aragón: ¿Accidente o atentado?

Este viernes se cumplen 40 años del incendio del Hotel Corona de Aragón, en Zaragoza, en el que murieron 78 personas y hubo 113 heridos. A día de hoy, es el tercer incendio más trágico de España y sigue habiendo muchas incógnitas al respecto. ¿Quién provocó el incendio?, ¿por qué?, ¿fue un atentado?

A las 8:15 de la mañana de aquel 12 de julio de 1979, el Hotel Corona de Aragón, de cinco estrellas, estaba prácticamente lleno, ya que muchos de los huéspedes que pasaron allí la noche, iban a asistir a la entrega de despachos de la Academia General Militar.

4.Dimite el presidente del Parlamento flamenco, socio de Puigdemont, por un escándalo con una prostituta

El presidente del Parlamento flamenco, el nacionalista flamenco de la N-VA Kris van Dijck, ha presentado este jueves su dimisión tras ser acusado por una publicación de haber mediado para favorecer un fraude laboral con el que beneficiar a una prostituta con la que mantendría una relación sentimental.

"Nunca he hecho nada que fuera en contra de la ley, quienes me conocen, lo saben. Las acusaciones de hoy son totalmente incorrectas", se ha defendido Van Dijck en un comunicado difundido en respuesta a lo publicado por la revista 'P-Magazine'.

5.La 'Operación salida' del Real Madrid, condicionada por la normativa de inscripción en la Champions

En la relación de jugadores inscritos para la Champions League, existe una norma que puede condicionar la 'Operación salida' del Real Madrid. Dicha norma obliga a inscribir a ocho futbolistas nacionales y cuatro canteranos.

En lo que llevamos de verano, se han producido ocho salidas del Real Madrid: cuatro ventas y cuatro en forma de cesión. Todavía hay 31 futbolistas. Esto quiere decir que, si se pretende dejar la plantilla en 24-25 jugadores, todavía tienen que salir algunos más.