La aparición de Errejón comienza a desintegrar las alianzas de Podemos con las confluencias, y otras noticias

1. El harakiri de la extrema izquierda: Errejón irrumpe fracturando las alianzas entre Podemos y sus confluencias

La irrupción en las próximas elecciones generales de Más Madrid, la plataforma de Íñigo Errejón, ha provocado un debate en las confluencias de Unidas Podemos y de otros partidos de izquierda, como Compromís, sobre si pactar alianzas con la nueva candidatura o con la encabezada por Pablo Iglesias.

El paso dado por los de Errejón ha sido bien recibido por el PSOE con la esperanza de que ayude a sumar para que haya un gobierno de izquierda, mientras que Iglesias ha opinado que el que fuera su 'número dos' en Podemos es el candidato con el que el presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, "preferiría" pactar.

2. Consulta cuántas iniciativas parlamentarias han presentado los diputados de tu provincia

La XIII Legislatura nació herida de muerte el pasado 21 de mayo. Los partidos con opción de pactar una mayoría estable tras las elecciones del 28-A, PSOE y Unidas Podemos, aún no se habían sentado antes de esa fecha a negociar. La excusa de esta tranquilidad excesiva era que los partidos estaban inmersos en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas que se celebraron unos días más tarde, el 26.

Sin conocer qué pactos podían formarse en ayuntamientos y comunidades autónomas, Pedro Sánchez no quería comenzar una negociación seria con el que dijo que era "su socio preferente". Finalmente el acuerdo, con investidura fallida incluida, no ha sido posible y los españoles acudirán por cuarta vez en apenas cuatro años a las urnas el diez de noviembre. Este lunes se han disuelto oficialmente las Cortes y empieza la cuenta atrás para la repetición electoral.

3. El mensaje de Quim Torra sobre los presuntos terroristas de Barcelona que muestra su verdadera talla moral

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha escrito un mensaje acerca de las detenciones de nueve presuntos terroristas en Barcelona que pretendían cometer atentados que muestra el fanatismo que conduce las acciones de Torra y su verdadera talla moral.

GRAF5406. BARCELONA, 12/05/2018.- El candidato de JxCat a ser investido presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante su discurso en la primera sesión del debate de investidura en el Parlament.- EFE/Quique GarcíaQuique García

"La represión continúa siendo la única respuesta del Estado español. Están intentando volver a construir un relato de violencia antes de las sentencias. No lo conseguirán. El movimiento independentista es y será siempre pacífico".

4. Pablo Casado, en 'El Cascabel': "No entiendo por qué Ciudadanos se niega al acuerdo de 'España Suma'"

Pablo Casado ha ofrecido en 'El Cascabel' de TRECE su primera entrevista en televisión tras conocerse la convocatoria de elecciones generales del 10 de noviembre y la disolución de las Cortes. El presidente del Partido Popular ha asegurado que "España es mucho más que alguien que pretende ser investido gratis”.

Vídeo

“Las instituciones y el Rey han funcionado, el que no ha funcionado es el que ha ganado las elecciones y tenía cuatro opciones para formar Gobierno. Si el 28 de abril hubiéramos ido juntos Ciudadanos, PP y Navarra Suma, hubiéramos logrado entre 162 y 165 escaños. Podríamos haber pactado con otros partidos para la investidura”, ha dicho Casado.

5. Alejandro Valverde, en El Partidazo de COPE: "Tokio 2020 puede ser el último gran objetivo de mi carrera"

Juanma Castaño entrevista en El Partidazo de COPE al ciclista Alejandro Valverde, tras su segundo puesto en la Vuelta a España. Valverde habló sobre el documental de Movistar que acaba de emitirse y en el que habla de la depresión que sufrió: "Para mí, no es nada que tenga que ocultar. Me puede pasar a mí y le puede pasar a cualquiera. Yo hablé de esto con toda naturalidad y no me arrepiento. Seguro que ha servido de ayuda. Hay gente que me ha escrito y he sentido que, por lo menos, ha valido la pena”.

Vídeo

Sobre el Mundial de ciclismo, que se disputará este mes en Yorkshire entre el 22 y el 29, el español no descarta nada en su defensa del maillot arco iris: "El Mundial lo afronto con ilusión y con una gran selección detrás. Yo estoy bien de forma. Una vez allí ya podré valorar cuáles van a ser mis opciones".