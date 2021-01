Anulan rutas escolares de Cuenca y cierran colegios de Ciudad Real por frío

Los efectos de la borrasca Filomena han provocado que este miércoles, día en el que se ha reanudado el curso escolar de manera presencial en el 70 por ciento de centros educativos de Castilla-La Mancha, se hayan tenido que anular las rutas de transporte escolar en la provincia de Cuenca y cerrar colegios de Ciudad Real por problemas de calefacción.

Así lo ha señalado, a preguntas de los periodistas, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, tras visitar el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ángel del Alcázar, en el barrio de Santa Bárbara de Toledo, para comprobar los daños ocasionados por el temporal.

Rodríguez ha afirmado que han tenido que anularse todas las rutas de transporte escolar en la provincia de Cuenca, lo que ha supuesto que en algunas localidades no pudiera comenzar el segundo trimestre del curso de manera presencial y hayan tenido que optar por la enseñanza telemática, como también ha ocurrido en los centros educativos de la provincia de Toledo, excepto en la zona de Talavera, y en gran parte de la provincia de Guadalajara.

No en vano, ha indicado que "la seguridad del alumnado y el profesorado es fundamental y no se ha querido poner en riesgo", por lo que pese a que los centros educativos estaban preparados, el estado de las carreteras imposibilitaba la presencialidad en las aulas, de lo cual ha dicho que este martes se ha avisado a las empresas del transporte, a los equipos directivos y a las familias, para que estuvieran preparados para la nueva situación.

Además, la titular regional de Educación ha indicado que algunos centros educativos de la provincia de Ciudad Real, "dos o tres" de la comarca de Los Montes, que habían abierto sus puertas, han tenido que cerrar por problemas "puntuales" de calefacción.

Además, en Guadalajara seis centros escolares de la capital ya han comunicado que reiniciarán este miércoles de forma presencial las clases, mientras que las rutas escolares de la provincia han quedado todas suspendidas salvo la de Fontanar a Yunquera.

Preguntada por si cree que en Toledo podrán abrir los colegios e institutos el próximo lunes 18 de enero, Rodríguez ha considerado que es "aventurado" dar una respuesta, al tiempo que ha afirmado que "lo importante no son las competencias que tenga cada administración sino que los centros estén habilitados para su apertura", por lo que en caso de no estarlo, no abrirían, por lo que se continuaría con la enseñanza telemática. EFE

