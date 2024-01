AMP.- El Gobierno insiste en no involucrarse en misiones en el Mar Rojo y avisa de que EEUU no puede presionar a España

El PP y Vox afean al Gobierno que no participe, mientras que Sumar pide que España vete la operación de la UE, algo que Robles descarta

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recalcado este jueves que España no va a implicarse en misión alguna para patrullar el Mar Rojo ante los ataques de los hutíes, y ha advertido de que ni Estados Unidos ni otro país puede presionar en este sentido. El PP y Vox han reprochado esa decisión, mientras que varios socios del Gobierno han adelantado su voto en contra e incluso Sumar ha pedido vetar esa operación en la Unión Europea, algo que la ministra ha descartado.

La eventual participación española en alguna misión concebida para garantizar el tráfico marítimo en el mar Rojo, donde los hutíes lanzan ataques contra embarcaciones en represalia por los ataques de Israel contra la Franja de Gaza, ha centrado buena parte de la comparecencia de Robles en la Comisión de Defensa del Congreso.

Washington tiene previsto poner en marcha una misión, 'Guardián de la Prosperidad', para patrullar el mar Rojo, en el marco del recrudecimiento del conflicto por la ofensiva lanzada por Hamás en octubre. En un primer momento, Estados Unidos incluyó a España entre los países participantes en la operación, pero Madrid negó su implicación en la misma. Fuentes del Ministerio explicaron después que Estados Unidos trasladó a España sus disculpas por incluirles entre los participantes, que ni siquiera se comunicó de antemano.

El Gobierno de Pedro Sánchez también ha rechazado involucrarse en una misión en el mar Rojo puesta en marcha por la Unión Europea (UE) y a desviar recursos de 'Atalanta', misión en el Índico contra la piratería con importante presencia española, para atajar los ataques de los hutíes. No obstante, España no se opone a que la misión se lleve a cabo.

QUE EN EUROPA SE REPARTAN LAS MISIONES

La ministra, ha recalcado su postura y ha repetido la justificación que ya diera anteriormente, y es que España ya participa en otras 17 misiones en el exterior, lo que constituye una muestra suficiente del compromiso español con la paz.

Respecto a la de la UE, Robles ha dicho que el Gobierno "entiende que tiene que haber un reparto de misiones", puesto que España participa en más que el resto del bloque. En todo caso, también ha asegurado desconocer los términos en los que esta se concebiría, aunque ha apuntado a que sería "no ejecutiva", es decir, ejercería labores de asesoramiento.

Asimismo, la ministra ha defendido la labor de 'Atalanta' como esencial. Ha desvelado que, actualmente, hay doce actos de piratería en curso que están siendo monitorizados, una muestra de la importancia de la misión y de preservar los medios con los que actualmente cuenta. Desviar sus recursos llevaría, pues, a la "ineficacia" de 'Atalanta'. "Si alguien pretendía que de esta misión, con una única fragata, se pudieran realizar misiones en el mar Rojo, es desconocer por completo la realidad", ha añadido.

Además, ha querido dejar claro que España no atiende a presiones de ningún país, de Estados Unidos tampoco. "Con respeto a Estados Unidos, ningún país dice a España dónde tiene que participar", ha insistido, antes de poner el foco en que, de todas formas, la misión estadounidense no está definida y carece del paraguas de órganos internacionales.

No obstante, la ministra ha puesto de relieve las buenas relaciones entre Madrid y Washington, algo que tuvo la oportunidad de abordar el miércoles en un encuentro con la embajadora estadounidense, Julissa Reynoso, sin menciones al mar Rojo.

RECHAZO DE LOS SOCIOS

Algunos socios parlamentarios habituales del Gobierno ya han adelantado su oposición a que España se implique en misiones en el Mar Rojo y, de hecho, ya han advertido de que un despliegue así debería pasar una votación en el Congreso. En la Comisión de Defensa, el más contundente ha sido Sumar, parte del Gobierno de coalición.

El portavoz, Txema Guijarro, ha afirmado que "a España no se le ha perdido nada" en una misión "nacida en la panza del Pentágono y lejos de los intereses" españoles. Pero, además, ha expresado "dudas" sobre la misión europea, aunque España no va a participar, y ha indicado que sería difícil justificarla a ojos de Naciones Unidas al no poder alegarse "legítima defensa" porque ningún ciudadano de la Unión Europea ha sido atacado por los hutíes.

Por lo tanto, ha reclamado a España hacer uso de su poder de veto en el seno del bloque y ha tildado de "paradójico" que la inestabilidad de esa zona esté vinculada con el conflicto de Israel, por "las decisiones que ha tomado y que tenemos que pagar el resto". La ministra ha descartado hacer lo propio y ha insistido en que España no participa en ciertas misiones de la UE igual que otros socios no se involucran en las españolas. "No pasa nada, somos socios", ha agregado.

También Bildu y BNG se han dirigido a la ministra para pedirle explicaciones sobre el asunto y para afearle que, a su juicio, hasta el momento estas han sido "confusas".

El diputado del BNG, Néstor Rego, ha pedido directamente a Robles que España no se implique, alegando que la misión, a su juicio, responde a los intereses "imperialistas" de Estados Unidos. Ha advertido, igualmente, del riesgo que correría España de verse implicada en un conflicto que puede "escalar" hasta "no se sabe qué" escalafón. A su juicio, "la mejor manera" de asegurar la navegación en el Mar Rojo es "acabar con el genocidio" de los palestinos.

Por su parte, el diputado de Bildu Jon Iñarritu ha querido que la ministra respondiera a cuestiones más concretas, como si España se involucrará en el mar Rojo con el envío de oficiales de enlace o si la razón de la negativa de España obedece a una falta de medios o es una decisión política. Sin embargo, Robles se ha limitado a repetir que Madrid rechaza acudir a la zona.

Los partidos de la oposición, PP y Vox, también han afeado a la ministra que España no se involucre en el mar Rojo porque, a su juicio, va en contra de los intereses del país. Además, el portavoz del PP, Agustín Conde, ha atribuido la negativa española a implicarse en misiones de este tipo a que el Gobierno no superaría la preceptiva votación en el Congreso al estar sus socios en contra.