Alerta máxima por el avance de la borrasca Gloria que ya ha dejado cuatro fallecidos, y otras noticias

1. Un hombre de 71 años, fallecido por hipotermia, cuarta víctima por la borrasca Gloria

La borrasca Gloria que afecta a España con fuerte viento, lluvias y nevadas ha dejado cuatro muertos, varios heridos, desbordamientos de ríos, destrozos en los paseos marítimos, cortes de servicios de luz y transportes y cuantiosas pérdidas en los cultivos de cítricos en la Comunidad Valenciana.

Vídeo

La última víctima, un hombre de 71 años ha fallecido por hipotermia en la localidad valenciana de Moixent, donde fue encontrado en una zona de difícil acceso y, aunque fue trasladado al Centro de Salud de la población, las asistencias no pudieron salvarle la vida.

2. Sánchez equipara a Torra con otros presidentes autonómicos y se abre a modificar el Código Penal

Pedro Sánchez ha concedido su primera entrevista tras la formación del primer Gobierno de coalición con Unidas Podemos. En apenas 30 minutos de preguntas, el presidente ha tocado casi todos los temas de actualidad.

Lo primero, Cataluña. Sánchez ha insistido en diversas ocasiones en que su reunión con Torra se producirá como las que tendrá con otros presidentes autonómicos. “Le propondré tener una reunión [a Torra] como también se la propondré al presidente de Extremadura o Canarias”, ha afirmado. Lo que sí ha anunciado Sánchez es que esta reunión se producirá “en la primera semana de enero”.

3. Pedro Sánchez: "El pin parental es un problema inventado por la ultraderecha, que no existe"

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha dicho este lunes que el pin parental "es un problema inventado" por "la ultraderecha" que "arrastra" a partidos como PP y Cs "a posturas radicales", por lo que ha pedido al líder de los populares, Pablo Casado, que vuelva al consenso educativo.

En una entrevista en TVE, ha reivindicado la "política útil" frente a la que propugna "la ultraderecha" -ha dicho sin citar expresamente a Vox- al plantear cuestiones como el pin parental, que supone "la ruptura de consensos" en favor de "posturas extremistas".

4. La RAE responde a Carmen Calvo: "La Constitución está redactada conforme a los usos del español"

El director de la Real Academia de la Lengua Española, Antonio Muñoz Machado, ha desgranado esta mañana los detalles del informe que le fue solicitado por la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo hace más de un año, y que el plenario de los académicos aprobó por unanimidad a finales de la semana pasada.

Si bien los académicos entienden que el masculino inclusivo es la fórmula perfecta, si han hecho alguna salvedad, recomendaciones para que sin prisas, “cuando se reforme la Constitución” mejoren la redacción de algunos de los artículos. En el referido a la Corona, la palabra Reina no aparece en la Constitución como titular de la Corona, solo se menciona al rey. Propone la RAE que se desdoble en este caso Rey y Reina , o que se utilicen fórmulas alternativas como la Corona o la Jefatura del estado.

5. Raúl Bravo, en COPE: "No soy un tío que esté todos los días en comisaría, estoy limpio de todo"

Raúl Bravo se ha defendido, en El Partidazo de COPE, de las acusaciones de intentar al exdelantero Darko Kovacevic. "He estado bastante liado dando entrevistas por poder defender la verdad.

Audio

Estas cosas no me afectan porque son una animalada. Darko me llamó ayer y me dijo que esté tranquilo. Ha sido compañero de habitación. Tengo una relación magnífica. Si hay alguna grieta, todavía, pero todo es una locura".