Alcalde de Logroño, sobre centro refugiados: "No debe haber debate de solidaridad sí o no"

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, considera que la decisión de no construir en la ciudad un centro de refugiados "no debe convertirse en un debate de solidaridad sí o solidaridad no", en el que "aflore la ideología", sino que mantiene su opinión de apostar por una "serena solidaridad" y que el acogimiento de refugiados se haga de forma individualizada.

Escobar ha respondido este jueves así, a preguntas de los periodistas, a las manifestaciones hechas desde el Ministerio de Inclusión, que ayer expresó su "sorpresa" por la renuncia de Logroño -tras la del Gobierno de Cantabria- a continuar con el proyecto de un centro de refugiados.

El alcalde ha explicado que recientemente tuvo una conversación "informal" con la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, como motivo de un encuentro europeo de ministros que se celebró en Logroño "y ahí fue cuando tuve referencia de ese expediente", ha asegurado.

Ha detallado que se dirigió por carta al Ministerio comunicando su decisión y ofreció una conferencia de prensa para anunciarlo "y después hablé con ella" ayer mismo "y quedamos emplazados a septiembre, a un encuentro que espero con interés".

Escobar ha admitido que la propia secretaria de Estado le transmitió que "le hubiera gustado hablar de este asunto antes" de que él ofreciera una conferencia de prensa, pero "el compartir la información con los logroñeses, algo que no se había hecho antes, es una decisión política" de él, ha afirmado.

El alcalde ha recalcado, que está "abierto a otras vías de colaboración" para la cogida de refugiados, "como se viene haciendo en esta región, con un proceso ordenado, individual y con la implicación de entidades sociales".

"No quisiera que esto se convirtiera en un debate sobre solidaridad sí o solidaridad no, en el que aflorara la ideología", porque "esto es un debate de serena solidaridad, algo que hay que abordar con toda la serenidad, y eso es lo que he tratado de hacer como alcalde", ha concluido.