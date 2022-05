Albares: La OTAN no plantea bases sino dar respuesta a amenazas en flanco sur

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado este miércoles que "no está sobre la mesa" el despliegue de bases de la OTAN en el flanco sur de la alianza sino estar preparados para responder a cualquier tipo de amenaza en esta vertiente.

José Manuel Albares ha señalado en una rueda de prensa en Santa Cruz de Tenerife que España lleva meses trabajando en la preparación de la cumbre de la OTAN prevista para el 29 y 30 de junio en Madrid, que será "histórica" por cuanto se van a sentar las premisas por las que se regirá la organización durante la próxima década.

Y uno de los elementos claves en la cumbre será el poder dar respuesta a las amenazas de cualquier tipo que pueda sufrir el flanco sur, ya sean ciberataques, el uso inaceptable y político de la migración irregular y del suministro energético y el terrorismo, cuyo epicentro se encuentra "ahora mismo" en el Sahel.

"Nadie debe sentirse amenazado por la OTAN", ha continuado Albares, pues se trata de una alianza defensiva, no ofensiva, que protege la seguridad de sus miembros y ahora no está sobre la mesa el desplegar bases sino tener respuesta a las amenazas que en el flanco sur "no son simétricas, pero sí similares" a las del flanco este de Europa.

Al respecto el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha indicado que la activación del flanco sur de la OTAN, desde África hasta Oriente Medio para responder a ataques de cualquier índole, cuenta con el apoyo del Gobierno regional ante cualquier medida que sirva para preservar, aumentar y garantizar la seguridad en el archipiélago.