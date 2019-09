La agónica lucha de todo el Levante peninsular contra la mayor gota fría en décadas, y otras claves del día

1. La UME ya trabaja en Orihuela para ayudar tras las inundaciones causadas por la gota fría

La ciudad alicantina de Orihuela, donde se ha desplegado la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar en las inundaciones, ha registrado en las últimas 24 horas casi la misma cantidad de lluvia de lo habitual en todo un año, con más de 200 litros por metro cuadrado.

EFE

Más de 150 personas han sido rescatadas hasta el momento de un polígono industrial de Orihuela (Alicante) a causa de la acumulación de agua por el episodio de gota fría que afecta al sur de la Comunitat Valenciana.

2. Expósito, en Barcelona: “600 delitos al día en esta ciudad”

Este jueves, Ángel Expósito y todo el equipo de 'La Linterna' de COPE se han desplazado a Barcelona para conocer de primera mano la situación de inseguridad en la que está inmersa la capital catalana.

Vídeo

En su videoblog, el comunicador destaca que se han producido más de 600 delitos diarios durante el primer semestre en la ciudad condal, lo que supone casi 115.000 durante los primeros seis meses de este año, según datos de los Mossos d'Esquadra. En los dos últimos meses, además, el comunicador recuerda que ha habido 12 muertes violentas.

Expósito: "Cuando caminas por El Raval se te pone la piel de gallina"

3. La extraordinaria labor de una fundación que alimenta y acompaña a personas excluidas

El barrio de El Pomar en Badalona, en el área metropolitana de Barcelona, cuenta con poco más de 4.500 habitantes. Más del 33% de sus vecinos son mayores de 65 años y muchos de ellos viven solos, sin ascensor, en unas condiciones que muestran cómo el barrio ha luchado durante décadas contra la droga.

Vídeo

En medio de estos problemas, los vecinos de El Pomar ven una luz de esperanza. La encuentran en una de sus calles, en la avenida de Terrassa. Allí está la parroquia de San Sebastián, que desde hace años lucha para hacer la vida más fácil a los ciudadanos de su alrededor.

4. Sánchez rechaza la última oferta de Iglesias de un gobierno de coalición "en prácticas" hasta los Presupuestos

El fracaso de la última reunión entre el comité negociador de Podemos y del PSOE el pasado martes para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez ha hecho que todos demos por hecho que los ciudadanos tendremos que volver a las urnas el próximo diez de noviembre. Las encuestas realizadas en las últimas semanas reflejan que de repetirse las elecciones, los socialistas serían los principales beneficiados. Así lo recoge también la encuesta del CIS dada a conocer este jueves.

Ballesteros

No obstante, desde Podemos no arrojan la toalla y, según ha podido saber COPE, el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, ha mantenido a las seis de la tarde una conversación telefónica con el Secretario General del PSOE. En la breve conversación, de unos diez minutos de duración, según fuentes socialistas, Iglesias le ha transmitido a Sánchez la necesidad de buscar un acuerdo hasta el último minuto para evitar volver a las urnas. El presidente del Gobierno en funciones se ha mostrado de acuerdo con la conveniencia de no repetir los comicios, a la par que le ha manifestado su deseo de tener un gobierno sólido y estable.

5. Sergio Llull, en El Partidazo de COPE: “Ya tenemos el billete para los JJOO, pero no nos conformamos con eso”

El base español Sergio Llull ha pasado por los micrófonos de El Partidazo de COPE para analizar el partido de este viernes frente a Australia. “Cuando juegas una semifinal el rival siempre es duro, ellos juegan muy rápido, muy dinámico y vamos a tener que igualar esa energía y hacer nuestro juego si queremos estar en la final”, ha reconocido.

Audio

Sobre la clasificación obtenida ya para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el jugador del Real Madrid ha afirmado que “era un objetivo que teníamos marcado, es algo que ya tenemos pero este equipo no se conforma solo con eso”.