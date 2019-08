¿Afectado por la listeriosis?, estos son tus derechos legales

El brote de listeriosis sigue en aumento y ya son 150 los casos confirmados -la mayoría en Andalucía-, tras consumir carne mechada contaminada, pero el número podría incrementarse por los que se encuentran bajo sospecha en distintas comunidades autónomas.

Son los casos confirmados por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), del Ministerio de Sanidad en su última alerta en salud pública, en la que no descarta que afloren nuevos casos en los próximos días de personas que hayan podido consumir la carne, "dado que el periodo de incubación de la enfermedad es largo y la distribución amplia del producto".

Será la Junta de Andalucía, según la titular en funciones de este Ministerio, María Luisa Carcedo, la que tendrá que llevar a cabo las inspecciones e indagaciones necesarias para conocer "exactamente dónde se ha producido el fallo".

Esperanza Palacio es abogada de reclamador.es, empresa web que ofrece ayuda a los usuarios para poner reclamaciones por diversos motivos, y ha explicado a COPE.es qué deben hacer los intoxicados por listeriosis.

Reclamación e indemnización

Desde reclamador.es recomiendan a los afectados reclamar extrajudicialmente a la compañía Magrudis, encargada de distribuir la carne mechada. Previamente a realizar la reclamación, los afectados tienen que esperar a que les den el alta, ver cuánto tiempo han estado de bajo y qué daños pueden sufrir como consecuencia de la intoxicación.

Palacio explica que existen dos vías principales. La primera es la reclamación extrajudicial que es la vía de elección y consiste en presentar una reclamación a la empresa Magrudis por los daños y perjuicios que haya sufrido.

Otra vía alternativa es una reclamación a la oficina municipal de consumo, pero esta vía no es tan recomendable puesto que es un sistema voluntario, es mediación, y la empresa no tiene porqué aceptar esa mediación y entrara valorar si puede existir mediación o no.

“Nosotros recomendamos que directamente se presente la reclamación contra la empresa, porque ahora mismo las responsabilidades no están claras”, ha recalcado la abogada. Palacio asegura que recomiendan esto porque Magrudis es a quien se le puede solicitar la indemnización por daños y perjuicios.

Los daños y perjuicios engloban la hospitalización, las secuelas que puedan sufrir los pacientes e incluso fallecimiento.

La abogada explica que por una parte se reclaman los gastos en los que se haya incurrido, es decir, aquellas personas afectadas por la listeria durante sus vacaciones que hayan perdido noches de hotel y alquileres. A parte, se pueden reclamar los gastos en los que se haya incurrido si has sido hospitalizado y no has podido acceder a la Seguridad Social.

Con independencia de todo esto, las indemnizaciones pueden variar mucho, dependiendo del tiempo de hospitalización y de los daños provocados. Las personas que solo han tenido vómitos y dolores pueden reclamar, pero no le van a indemnizar con prácticamente nada, el día de indemnización por “cosas leves” son 30€.

La abogada señala que en caso de fallecimiento de la persona, los familiares y afectados por ese fallecimiento pueden reclamar una indemnización que dependerá del parentesco que tengan con la persona fallecida.

Si falleces y "tienes un hijo de más de 30 años, no convives con él y tiene más hermanos, a cada hijo le corresponden 20.000€. En cambio, si tienes solo un hijo y convives con él, la indemnización puede ascender hasta los 90.000€”, ha dicho Palacio.

Todas las personas que no han llegado a fallecer, pero sí han estado en el hospital, pueden reclamar por el tiempo de hopsitalización y se pagaría cada día que haya estado hospitalizado y por el tiempo que, posteriormente, esté de baja.