1. Casado acusa a Sánchez de evitar a Podemos apelando a una abstención “que no necesita”.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que Sánchez “podría lograr ser investido” presidente del Gobierno el próximo 23 de julio “sin necesidad de los apoyos independentistas”. “Le da la suma sin los independentistas y quiere responsabilizar al PP de no querer llegar a acuerdos”, criticaba el líder de los populares.

En una entrevista en Telecinco, Casado ha vuelto a reiterar que votará 'no' en la votación de investidura de Sánchez “para proponer una alternativa” que afirma que sería “irresponsable” no presentar. Además, el presidente del PP ha señalado que Sánchez “no ha hablado de impuestos ni de Cataluña en los últimos dos meses” y rechaza que exista una ruptura en la capacidad de pactar en la política actual.

2.El ejemplo de Europa deja sin excusas a Sánchez para rechazar un gobierno de coalición

“Spain is different”. Es la frase de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, al ser preguntada por qué España no seguía el ejemplo del resto de países de la Unión Europea y accedía a formar un Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos.

El Ejecutivo en funciones sigue plantándose en las negociaciones y manteniendo como única la opción del gobierno de cooperación, sin la presencia de miembros del partido de Pablo Iglesias en el nuevo gobierno. El propio secretario general de Podemos criticó recientemente las declaraciones de Celáa en una entrevista al compararla con las palabras de Manuel Fraga en Palomares.

3.Pablo Casado, tajante sobre Madrid Central: "Crea más contaminación porque provoca más atascos"

El líder del PP, Pablo Casado, ha dicho este miércoles que Madrid Central "crea más contaminación" porque descongestiona las vías centrales de la capital pero provoca "más atascos" a consecuencia de los vehículos que quieren entrar y circulan por las zonas adyacentes.

En una entrevista en Telecinco, ha sido preguntado si considera que fue precipitada la decisión del nuevo regidor del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de establecer una moratoria de las multas por circular en este área de la ciudad.

4.Un hombre asesinado a tiros y por la espalda en El Molar (Madrid)

Un hombre de 49 años ha sido encontrado muerto esta noche, con al menos dos disparos en la espalda, en un camino situado detrás de una gasolinera a la altura del kilómetro 49 de la A-1 (Autovía de Burgos) en el término municipal de El Molar (Madrid).

Así lo ha contado a Efe un portavoz de Emergencias de la Comunidad de Madrid, que ha añadido que una llamada recibida en el Centro Coordinador de Emergencias 112, a las 22.16 horas, alertaba sobre el hallazgo de un hombre que podría haber fallecido.

5.Manolo Lama, sobre su salida de Cuatro: "Yo tenía claro que se equivocaban"

Juan Antonio Alcalá ha comenzado la entrevista con Manolo Lama recordando las palabras de la primera entrevista de La Contraportada, con Juanma Castaño hablando sobre ambos: "Tú tienes tu estilo y yo el mío, yo soy más Bilardo y tú más Menotti”. Manolo Lama ha respondido que Castaño es “más del día a día de la radio y Alcalá más romántico...”.

Vídeo

"La salida de Cuatro me dolió por mis compañeros, no por mí. Yo tenía claro que se equivocaban con mi salida, estaban rompiendo una pareja que funcionaba. Los que vienen detrás de mí me tienen que pegar muy fuerte para echarme. Soy feliz donde trabajo y tengo ilusión por lo que hago. No pienso en mi retirada, me iré cuando no guste o cuando alguien me derroque".