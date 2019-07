El acuerdo de investidura en Madrid avanza y Ayuso podría ser presidenta próximamente, y otras noticias

1- Monasterio ve muy cerca el acuerdo de investidura en Madrid tras avanzar en los últimos días con PP y Cs

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que "va a haber un acuerdo" entre su partido, PP y Ciudadanos "en base a un programa" para investir a la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, como presidenta de la Comunidad.

En una entrevista en el programa 'El gato al agua', en Intereconomía, Monasterio ha dicho que "se ha avanzado" en las negociaciones para que haya un nuevo gobierno en la Comunidad de Madrid.

2- Así es Ana Beltrán, la nueva vicesecretaria de Organización del PP, experta en viticultura y enología​

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, anunció este martes ante la plana mayor de su partido que la presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, será la nueva vicesecretaria de Organización del partido. Por su parte, la propia Ana Beltrán ha afirmado que es “un orgullo” y “un honor” ocupar este puesto, con un mensaje difundido a través de su cuento personal en la red social Twitter.

Además, en la misma reunión, Casado ha informado de que la diputada de Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, será la nueva portavoz del Grupo Popular en el Congreso. Por otra parte, en el caso del Senado, la portavocía recaerá en el vitoriano Javier Maroto, que ocupaba hasta ahora la vicesecretaria de Organización y que ahora recaerá en Ana Beltrán.

3- Los padres de los guardias civiles asesinados por ETA en Mallorca: "España es un chollo para los terroristas"

El 30 de julio de 2009, una bomba-lapa colocada en los bajos de un coche patrulla de la Guardia Civil hizo explosión en el cuartel de Palmanova con dos agentes dentro y a unos cientos de metros de las playas donde esos días veraneaban 30.000 personas. La explosión acabó con la vida de Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada. Los dos guardias civiles no llegaban a la treintena. Sus asesinatos fueron los últimos de la banda en España, hasta que casi ocho meses después, en marzo de 2010, ETA cometió su último atentado mortal. Fue en Francia, donde asesinó al gendarme Jean-Serge Nérin en el transcurso de un tiroteo.

Diez años después, el atentado en la isla sigue sin tener culpables. Fuentes de la investigación corroboran que, pese a que la Guardia Civil nunca ha abandonado las pesquisas y que se han seguido numerosas pistas, todas han resultado infructuosas. "No desistimos y seguimos trabajando", aclaran. Mientras, las familias de ambos guardias civiles siguen esperando Justicia.

4- RD Congo confirma un segundo caso de ébola en la ciudad de Goma, cerca de la frontera con Ruanda

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han confirmado este martes que ha sido detectado un segundo caso de ébola en la ciudad de Goma, situada cerca de la frontera con Ruanda.

Giscard Kusema, miembro del equipo de prensa de la Presidencia congoleña, ha detallado que el paciente es un minero que llegó a la ciudad desde Mongwalu, situada en la provincia de Ituri (noreste).

5- El Real Madrid cae ante el Tottenham y suma una nueva derrota en la pretemporada

El Real Madrid perdió 0-1 ante el Tottenham su tercer partido de la pretemporada, agudizó su crisis veraniega de resultados y sólo mostró detalles positivos en la figura de Keylor Navas, que completó una actuación excepcional. Después de la humillación de Nueva Jersey, un 3-7 para el recuerdo a favor del Atlético de Madrid, los hombres de Zinedine Zidane tenían frente al conjunto inglés su primera oportunidad de recuperar el crédito perdido en sólo 90 minutos para el olvido.

El técnico francés no tenía muchas opciones para revolucionar su once inicial. Con cinco bajas (Luka Jovic, Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Brahim Díaz y Marco Asensio) y con dos hombres recién llegados de vacaciones (James Rodríguez y Casemiro), las florituras no tenían mucho espacio en la alineación. Aún así, la lista de titulares sonaba antigua. Parecía pasada de moda, sobre todo después de la temporada pasada que el Real Madrid culminó sin títulos. Se exigía una revolución antes del verano y ésta todavía no ha llegado.