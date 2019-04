El actor Vladimir Zelenski gana las elecciones presidenciales ucranianas, entre las claves de hoy

1. El cómico Vladimir Zelenski arrasa en las urnas y gana las elecciones ucranianas

El actor ucraniano Vladímir Zelenski derrotó hoy con más de dos tercios de los votos al actual líder del país, Petró Poroshenko, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, según los primeros resultados oficiales.

"Como aún no soy oficialmente presidente, me dirijo como ciudadano ucraniano a todos los países postsoviéticos. Miradnos, todo es posible. ¡Gracias a Dios!", dijo Zelenski en su cuartel general.

EFE

2. Ocho detenidos por su implicación en los atentados de Sri Lanka

Al menos 215 personas murieron, y unas 500 resultaron heridas, en el Domingo de Resurrección más sangriento en Sri Lanka, después de una serie de explosiones simultáneas en cuatro hoteles, un complejo residencial y tres iglesias, donde numerosos fieles celebraban una de las grandes festividades cristianas. Tras las ocho explosiones, el Gobierno ha decretado el estado de emergencia y la policía ha impuesto el toque de queda con efecto inmediato ante el temor a nuevos ataques.

3. Pablo Casado: “Mis enemigos son los independentistas y ahora, el socialismo que se ha echado al monte”

Pablo Casado, candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo domingo 28 de abril, ha hecho especial hincapié, en la entrevista que ha concedido a 'Fin de Semana', en apelar al voto de los indecisos. Para ese 40 por ciento que según los últimos sondeos aún no tienen decidido el voto, Pablo Casado les pide el voto para el PP y así "evitar que, por un puñado de votos, Sánchez indulte a los que han dado un golpe a la legalidad y pretenden irse de rositas", porque el candidato popular no duda en ningún momento que si el PSOE gana y no tiene mayoría absoluta terminará gobernando con independentistas, batasunos y comunistas.

4. Fusilan y queman un muñeco de Puigdemont en un municipio de Sevilla

Numerosas personas han presenciado este domingo en la plaza principal de Coripe (Sevilla) la fiesta de la Quema del Judas, que ha tenido como protagonista al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, cuya figura ha sido quemada como ejemplo “de lo negativo para la sociedad”.

Se trata de una fiesta de Interés Turístico Nacional que el año pasado concitó mucha polémica, cuando Movimiento contra la Intolerancia presentó una querella contra los organizadores por el presunto matiz racista de la fiesta, ya que la figura “quemada” entonces representaba a la presunta asesina del niño almeriense Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada.

5. Victoria del Real Madrid con un 'hat-trick' de Benzema

El mejor Karim Benzema, respondiendo con regularidad a la cita con el gol y acercándose a sus mejores números de blanco, premió con un triplete la mejoría de imagen del Real Madrid, que tomó en serio la visita de un Athletic Club (3-0) que ampliará a quince los años sin vencer en el Santiago Bernabéu.