Casado mete a Martínez-Almeida en la pugna con Ayuso por el liderazgo del PP madrileño

El presidente del PP, Pablo Casado, ha metido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en la pugna por la presidencia del PP madrileño. El líder del partido ha asegurado este martes que en el PP madrileño hay "dos militantes muy cualificados", en alusión a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que tendrán "mucho peso" en la elección del liderazgo en esta comunidad.

"Peso en el que yo no voy a contar. La Dirección Nacional no tiene que meterse en esos procesos", ha apostillado el líder de los populares, que de esta forma ha evitado posicionarse respecto al congreso del PP madrileño que, como ha recordado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, no se celebrará hasta 2022, "cuando toca".