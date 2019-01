"Os voy a arrancar la cabeza" y otras perlas del alcalde de Villaviciosa de Odón (Madrid)

"No me interrumpa una intervención nunca, pase lo que pase, ni aunque se esté muriendo". "Es una cínica y una mentirosa, estoy cansado y por ser alcalde no tengo por qué aguantar tarascadas injustificadas”. Quien habla es el alcalde de Villaviciosa de Odón (Madrid).

José Jover tiene de todo y para todos. Hasta el momento, es probable que solo supieran de "sus formas" quienes acuden a los plenos municipales. Pero ahora cualquiera puede ver "un resumen" de su comportamiento.

Puede que al regidor del municipio madrileño no le importe que se escuche cómo dice: “Es una ignorante, se lo digo en público para que conste en acta”.

Las salidas de tono de José Jover Sanz

“Tengo derecho a defenderme, soy el alcalde y no tengo por qué estar aguantando patadas de cualquiera que quiera hablar”. “Le acepto que se ponga a mis órdenes”. En el vídeo también puede verse como le dice a la oposición: “Eso no tiene un pase. Han perdido el oremus, me reprueban a un concejal del equipo de gobierno”.

Muchas de estas frases se produjeron durante el transcurso del pleno municipal del pasado 27 de diciembre. Sin embargo, esdiario.com publica que Jover también "perdió los nervios al acudir al juzgado de Móstoles en septiembre donde tuvo que personarse para declarar en un extraño caso de tramas de bodasque sigue pendiente de resolución".

A los periodistas que estaban allí les dijo: "Os voy a arrancar la cabeza". A una concejal de la oposición le espetó: "Siempre has sido una chacha. Eres una pedorra". Y al director de la revista local Aqua: "Hijo de puta, malnacido, como me vuelvas a hacer una foto te doy una hostia que te arranco la cabeza".