Despegue desigual del turismo en Madrid de cara a Semana Santa

Llega la Semana Santa y el sector turístico se enfrenta al primer gran reto del 2022. De momento, las previsiones son muy desiguales para los distintos alojamientos de la región.

Por un lado, los hoteles de la comunidad, según datos de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, esperan alcanzar un 72% de ocupación. Son cifras modestas, si las comparamos con las previas a la pandemia, por ejemplo en 2019, cuando se alcanzó un 84 por ciento.

Eso se traduce en hoteles como AC Aravaca donde prácticamente dan la Semana Santa por perdida. Su directora, Belen Ferrero no espera superar el 50% de ocupación. Lo achaca a la falta de extranjeros. "La Semana Santa está bastante complicada para nosotros. Ahora mismo, no llegamos ni al 10% de ocupación. El 2019 fue un año bastante bueno porque tuvimos bastante demanda de grupos asiáticos, que este año no se ha movido nada", explica.

Y es que como pasa en el Hotel Nuevo Boston, "el 99% de sus reservas son turistas nacionales". Ellos han tenido más suerte. Sus 172 habitaciones están completas desde hace tres semanas. El estar cerca del aeropuerto, nos dice, su directora, Mari Paz Jiménez, ayuda. "Nos llegan sobre todo familias, que vienen a pasar unos días a Madrid o a ver las procesiones", cuenta.

También influye la subida de los precios, como por ejemplo, la gasolina. Mari Paz Jiménez cuenta que a ellos les beneficia su localización, cercana al aeropuerto. "Al estar en la zona del aeropuerto es un punto a favor, porque además les facilitamos un tránsfer hacia el metro para que puedan moverse por la capital", comenta.

Sin embargo, los empresarios del sector tienen cierto optimismo porque la previsión del tiempo es buena y eso puede hacer que aumenten las reservas de ultima hora.

Por otro lado, esta incertidumbre en los hoteles no se ve en las viviendas de uso turístico. La asociación que engloba este tipo de alojamientos prevé una ocupación de mas del 92% en la región. Más que en 2019 y con un determinado perfil: familias extranjeras.