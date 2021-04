¿Por qué en algunos tickets de Correos aparece el concepto “voto emitido” sin haberlo hecho?

En las últimas horas se ha producido un curioso debate relacionado con una serie de tickets de Correos. El sistema de voto por correo para las próximas elecciones madrileñas ha quedado en duda después de que varios usuarios compartieran en sus redes sociales imágenes de varios resguardos en los que aparece el concepto de "votos emitidos", a pesar de que los clientes no han elegido esta modalidad para ejercer su derecho a voto.

Este concepto en los tickets junto a otros servicios como el envío de paquetes o cartas ha provocado cierto estupor entre los usuarios, que no han dudado en el utilizar sus redes sociales para ponerse en contacto con Correos y pedir una explicación sobre lo que estaba pasando. Muchos de estos clientes han querido lanzar una alerta y saber si otros usuarios estaban teniendo el mismo problema.

El motivo por el que aparece el concepto "voto emitido"

Horas después, el equipo de comunicación de Correos también ha utilizado las redes sociales para explicar el motivo por el que aparecía este mensaje. Según la empresa pública la explicación es muy sencilla. "Al no imprimirse el ticket en la admisión del voto electoral, la operación se ha vinculado al siguiente usuario". Esto significa que debido a que el usuario que emite su voto por correo no genera ningún gasto, el sistema no está preparado para emitir tickets sin gasto, pero la gestión se queda almacenada en caja. Por lo que le aparecerá al siguiente cliente que sí haga uso de algún servicio de pago en su ticket. Es decir, como si lo hubiera enviado él.

Hola, como algunos usuarios ya han señalado, al realizarse el voto electoral se carga en la caja de la ventanilla para cobrarse (con importe 0€). Al no imprimirse el ticket de compra, queda pendiente y se vincula el supuesto cobro al siguiente usuario. — CorreosAtiende (@CorreosAtiende) April 27, 2021

Por otro lado, recordad que para votar, siempre se tiene que incluir un certificado de inscripción para verificar la identidad del solicitante. Gracias por vuestros comentarios y saludos. — CorreosAtiende (@CorreosAtiende) April 27, 2021

Esta explicación no ha quedado muy clara para muchos usuarios, por lo que Correos ha tenido que volver a dar una nueva explicación: "Al realizarse el voto electoral se carga en la caja de la ventanilla para cobrarse, con importe cero. Al no imprimir el ticket de compra queda pendiente y se vincula al supuesto cobro del siguiente usuario que si contrate servicios que requieren pago económico".

También, la empresa pública ha señalado que "en el sobre del voto electoral siempre se tiene que incluir el certificado de inscripción para verificar la identidad del solicitante", para poder cumplir el protocolo establecido a la hora del recuento una vez que el próximo 4 de mayo los colegios electorales cierren las urnas.

Otro dato que ayuda a entender esta postura de Correos es que, a la hora de comprobar estos localizadores en la web de Correos, la trazabilidad de estos votos es transparente, como ha defendido uno de los usuarios que se ha topado con este tipo de tickets a la hora de contratar otros servicios.

PP y Vox pide a la Junta Electoral que compruebe este hecho

El Partido Popular ha pedido que si realmente se está cumpliendo la legalidad se haga un comunicado a modo de nota de prensa dando respuesta "a la inquietud sobre el voto por correo", como ha explicado en las redes sociales. "Dicha nota de prensa explicativa debe hacerse pública a través de los diferentes medios al alcance de Correos. En caso de que se detectara que se está infringiendo alguna norma, se proceda a abrir el correspondiente expediente sancionador contra la citada compañía", han explicado fuentes populares.

En el escrito que han hecho llegar a la Junta Electoral, los Populares piensan que estos hechos y las "vagas explicaciones que han dado desde Correos" pueden producir un efecto rechazo en los ciudadanos a la hora de elegir esta modalidad, fundamental sobre todo en estas fechas de pandemia. También, porque muchos votantes pueden no usar esta modalidad y por tanto no votar, ya que coincide que la jornada electoral es en día laborable.

En cuanto a Vox, según ha informado OKDIARIO, el equipo jurídico de la formación de Santiago Abascal se puso a trabajar en este asunto tras estallar la polémica en las redes sociales, trasladando el caso también a la Junta Electoral.

La normativa que regula el voto por correo

Todas las solicitudes del voto por correo son remitidas al Instituto Nacional de Estadística y a la Oficina del Censo Electoral. Una vez que son aceptadas, se elimina la opción de que el votante asista a un colegio electoral a votar de forma presencial.

A partir de ese momento, el envío que recibe el elector incluye una papeleta de cada partido que se presenta a las elecciones, un sobre de votación, el certificado de inscripción en el censo y otro voto más grande para realizar el envío a la mesa electoral. El certificado de inscripción en el censo hará misma función que el DNI en la modalidad presencial.

El día de las elecciones, una vez que se cierra el voto presencial en los colegios, el presidente de mesa abrirá uno a uno los sobres para verificar que la documentación es correcta. El sobre, sin abrir, será introducido en la urna junto a los votos presenciales antes de comenzar el recuento.

Al comienzo de la jornada, la mesa electoral comprueba las personas del censo que han votado por correo, con el objetivo que durante el transcurso de la votación presencial esa persona no pueda volver a votar.