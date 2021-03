Marlaska justifica la intervención policial en fiestas ilegales en pisos turísticos que no son morada

Un piso turístico que se use exclusivamente para organizar fiestas no se puede considerar como vivienda habitual. “No es morada”, ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, porque no se desarrolla en él “la intimidad diaria”. El ministro ha respondido así a la polémica generada en torno a la intervención de la Policía Nacional sin autorización judicial previa derribando la puerta en un piso de la calle Lagasca donde se celebraba una fiesta ilegal.

Marlaska ha defendido la actuación de los agentes y ha asegurado que su trabajo “en modo alguno es violentar o limitar ningún derecho fundamental”. Asegura que “un piso o una habitación de hotel es morada, pero puede no serlo si no se utiliza para ese fin sino para fiestas ilegales", y ha recordado que el asunto se está investigando judicialmente.

Audio

Grande Marlaska lo ha explicado poniendo como ejemplo una furgoneta que “no es morada, pero para una persona que no tiene recursos y vive en ella, es una morada porque ahí tiene su intimidad plena y para entrar sería necesaria una autorización judicial”. Es un “concepto material, no formal”, ha zanjado.

Audio

Desde el Ayuntamiento de la capital lamentan que Gobierno no haya elaborado una normativa específica que facilite la labor de los agentes en estos casos “a pesar de que han tenido un año para ello”. Pero aseguran que la Policía Municipal lleva “muchos meses persiguiendo estas conductas y el protocolo es garantista con la normativa pero también insistente para hacer cumplir la normativa”, ha explicado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz. La Policía Municipal de Madrid “está trabajando para impedir este tipo de eventos garantizando la inviolabilidad de los domicilios”, ha asegurado.

La Policía Municipal es la que interviene en el 99 por ciento de las fiestas y reuniones ilegales que se repiten cada semana en pisos. 353 el pasado fin de semana.