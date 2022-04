De luchar contra el covid, al paro: Valentina y Ana, dos de los 6.000 sanitarios 'despedidos' en Madrid

Decepcionados, enfadados, humillados... cualquiera de estos adjetivos serviría para explicar el sentimiento de los más de 6.000 profesionales 'despedidos' del Servicio Madrileño de Salud este 1 de abril. Este jueves, 31 de marzo, fue su último día de trabajo, después de dos años trabajando sin descanso para hacer frente a la pandemia. Son médicos, enfermeros, fisioterapeutas, pero también auxiliares que han estado ayudando, por ejemplo, a rastrear contactos o a tramitar bajas.

Valentina es reumatóloga en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Desde enero de 2021, hasta este jueves, con un contrato covid. El despido le llega en el peor momento, embarazada y a escasas semanas de dar a luz. "A ver quién me contrata con 32 semanas de embarazo o con una bebé de dos meses. Ahora al paro, y a ver dónde acabo", lamenta.

Pese a su situación, a punto de dar a luz, su mayor preocupación sigue siendo sus pacientes. Muchos necesitan ser atendidos urgentemente y ahora van a tener meses de espera. "Yo tengo más de veinte pacientes en lista de espera que les tengo que ver ya, pero ya porque son urgentes. Y ahora no sé que va a pasar con ellos, van a tener que esperar meses", critíca.

Otro caso es el de Ana. Desde hace tres años, ha trabajado como enfermera en el Hospital Puerta del Hierro de Majadahonda. Desde febrero de 2021, también con esos llamados 'contratos covid', aunque su labor, al igual que la de Valentina, poco ha tenido que ver con la pandemia. "Se llaman contratos covid pero no se han hecho para atender covid. Eso es lo que la gente no entiende. Se piensa que toda la gente que tiene este contrato era para atender pacientes covid o trabajar en urgencias, y eso no es así. La consejería de Sanidad estaba ofreciendo solamente ese contrato para cualquier circunstancia", explica.

La prueba es que tanto ella como Valentina ya trabajaban en sus centros antes de la pandemia y nunca han estado en 'primera línea'. Eso, por desgracia, no ha evitado que Ana haya sufrido sus consecuencias. "Nosotros hemos hecho lo que nadie quería hacer y ahora, de pronto, somos prescindibles. Yo personalmente lo he pasado muy mal. Estuve unos meses de baja con depresión, y todo era por el trabajo", cuenta.

Cansada de la inestabilidad laboral, asegura que ya piensa en marcharse de España. "Estoy en un proceso para irme a Estados Unidos porque se que esta situación va a seguir igual. La inestabilidad laboral se va a mantener haya covid o no", razona.

Son solo dos ejemplos, de esos mas de 6.000 profesionales que desde hoy engrosan las listas del paro en la región. ¿Y qué explicaciones y soluciones ha dado la Comunidad de Madrid? El argumento que da la Consejería de Sanidad es que de 11.000 profesionales, se quedan contratados 5.000, casi la mitad. Con lo cual, hay 5.000 profesionales más en la sanidad madrileña que antes de la pandemia.

Ademas, defienden que las listas de espera en la región son de las más bajas de España. No obstante, después de dos años sin una atención medica 'normal', ahora hay sobrecarga de pruebas y revisiones que estaban pendientes. Tanto es así, que por primera vez en la región, más de 800 mil personas esperan para ser atendidas.