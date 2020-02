Los taxistas vuelven a salir a la calle, para pedir "que se cumplan las leyes"

Después de un año de la huelga de taxis, los taxistas han salido de nuevo a la calle y se han concentrado a las puertas de la Consejería de Transportes, Viviendas e Infraestructuras. Los taxistas han atacado a Ángel Garrido, consejero de transportes con frases “ Garrido no quiere cumplir la ley” o “Garrido vendido”. El motivo de esta concentración es porque ya se ha conocido la sentencia de la Audiencia Nacional que ha declarado legal la prohibición que tenían los VTC de circular y estacionar sin tener un servicio previo contratado y una hoja de ruta cumplimentada. Los taxistas quieren que los VTC cumplan con las leyes y que se les obligue a los VTC a detallar cada servicio en las 'hojas de ruta' y que si no, que se les sancione si no lo hacen. En COPE nos hemos acercado hasta la Consejería de Transportes y hemos hablado con Daniel que es taxista "cada vez hay más VTCs y cada vez hacen lo que les da la gana. Es una dejadez de funciones de la comunidad de Madrid, y que después de estar 16 días de haciendo huelga, la comunidad no hizo nada”. Jesús Herrero es otro taxista y le manda un mensaje a Ángel Garrido, “solamente pedimos que cumplan con la ley. Hace un año salimos a la calle pidiendo que se cumpliera la sentencia del Tribunal Supremo, no nos hicieron caso y apelamos otra vez a la Audiencia Nacional y nos ha dado la razón”. La Comunidad de Madrid ha comunicado que han cumplido con la ley en cuanto a los VTCs y a los Taxis. Por su parte, no autoriza nuevas licencias de VTC desde 2010. Las nuevas que se conceden son por resolución judicial. También han reforzado la inspección sobre el sector de las VTC. Este mes de enero ha hecho una campaña específica en la que ha controlado 1.430 VTC de los que 494 fueron denunciados. Desde la Comunidad defienden un modelo de convivencia entre taxi y VTC con una regulación clara, en defensa de los intereses de los madrileños.