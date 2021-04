Los estudiantes de enfermería de Madrid ante la posibilidad de vacunar: “Para eso nos estamos formando"

En la explanada en la que se juntan las facultades de Ciencias de la Salud en Ciudad Universitaria, entre ellas la de enfermería de la Universidad Complutense de Madrid, el tema en los corrillos de los alumnos era el mismo. La posibilidad de hacer sus prácticas de la carrera vacunando contra el coronavirus. “Me parece buena idea porque es una manera para que nosotras empecemos a practicar nuestro futuro oficio y una manera de ver la vida real”, nos cuenta María, estudiante de 4 de medicina.

La propuesta ha partido de las propias universidad y los alumnos lo podrán hacer en el marco de sus prácticas clínicas, no remuneradas, y siempre bajo supervisión. "Los de que sean o no remuneradas da igual, lo importante es formarnos como enfermeros y ayudar a que acaba todo esto", asegura María. Aún así, algunos estudiantes como Enrique creen que podría haber algún tipo de remuneración aunque fuera simbólica para dar importancia al trabajo que van a realizar: “Es una idea muy buena pero al no pagarnos parece que no nos tienen en consideración”, asegura Enrique.

Así, María, Enrique y todos sus compañeros se sumarían a los enfermeros jubilados que ya ha empezado a reclutar la Comunidad de Madrid para inmunizar a la mayor cantidad de gente posible. La propuesta salió de las propias universidades que tienen grados de enfermería y, de momento, no hay una respuesta firme por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.