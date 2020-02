Las cuatro mejores notas del examen del MIR 2020 pertenecen a estudiantes de la Universidad Complutense

Después de muchos nervios, de tensión y de dudas, ya se saben las notas de los aspirantes del MIR 2020. Se han presentado 17. 000 personas de las cuales han aprobado 12.162. Este año las notas de los alumnos han sido algo histórico. Los cuatro primeros alumnos con las mejores notas pertenecen a la Universidad Complutense de Madrid. Daniel Virseda González ha conseguido ser el número uno. El examen tenía 175 preguntas y Daniel ha respondido 161 correctas. En COPE hemos hablado con el José Manuel Viñuela, es el segundo de la lista. Este joven madrileño tiene 33 años, y lleva estudiando este examen 16 meses durante 11 horas diarias. Lo que ha tenido claro de siempre es que con esfuerzo, con constancia y renunciando a alguna que otro capricho uno puede conseguir lo que se propone. En COPE nos contaba “salí contento del examen, pero no me esperaba ser la segunda nota más alta.” Ha asegurado que sus compañeros de la Universidad se merecen estar donde están. “Son gente muy trabajadora, que ha peleado mucho, que sabe mucho. Es una promoción que se lo tomaba enserio, que trabajaba y no se amedrentaba ante las dificultades y no me sorprenden que estén en esos puestos”. José Manuel tiene claro que quiere ser cirujano, pero no sabe en que especialidad, si cirugía maxilofacial, cirugía cardíaca, entre otras cirugías. Ahora José Manuel va a pasar durante cuatro años formándose y aprendiendo en un Hospital. Ha querido dar unos pequeños consejos para aquellos futuros aspirantes del MIR “mucha paciencia, mucho trabajo, que esto se pasa pronto que no desfallezcan cuando vengan los momentos malos. Con llegar al día del MIR satisfecho del trabajo que has hecho, es suficiente”. Desde COPE les damos la enhorabuena a Carla Amarante Cuadrado que quedó en tercera posición, a María Belén Nicolás Ruanes en cuarta posición y también a Anatolio Alonso Crespo que quedó en el décimo puesto. Todos estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid.