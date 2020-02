Jacinto y Mariano buscan sus guitarras olvidadas en un taxi

Como cada semana, Jacinto y Mariano acudían a la Fundación ONCE para reunirse con su grupo “Alma Libre”. Un grupo cultural formado por personas con discapacidad y del que son guitarristas.

Pusieron rumbo desde la calle Aviador Zorita hacia la calle de Prim en taxi, junto a su perro guía. El trayecto transcurrió sin ningún problema, de hecho, el conductor fue muy amable con los dos músicos. Jacinto, en declaraciones a COPE, ha contado que “nos contó que tenía un hermano ciego en Segovia. Nos habló de gente trabajadora de la ONCE por si la conocíamos. Entonces me relajé. No sé si al ser ciego es hacer cada día un acto de fe pero siempre confiamos en los demás. No piensas que te vaya a pasar nada”.

Cuando llegaron a su destino y se bajaron del vehículo vino la sorpresa: el taxi arrancó sin que se dieran cuenta con las dos guitarras dentro del maletero. Jacinto nos ha dicho que “Yo iba en el asiento delantero, Mariano iba detrás ocupado con sus asuntos, al teléfono, tenía reuniones. Entonces cuando salíamos pues yo cogí su perro de la correa y cuando quise acercarme a la calzada para tomar las guitarras el coche ya no estaba y además es de estos silenciosos”.

Ahora no tienen cómo dar con el conductor ya que pagaron en efectivo y no tienen ticket. Jacinto contaba que por su discpacidad visual tampoco pudieron memorizar la licencia del taxi. Ahora solo piden recuperar ambas guitarras que son de gran valor sentimental, y estaban protegidas con sus fundas: una roja y otra negra.

Aunque han denunciado los hechos y han acudido a objetos perdidos, de momento no se sabe nada de los instrumentos. Jacinto y Mariano no pierden la esperanza y confían en que el taxista contacte con ellos muy pronto. Sobre todo para poder continuar con una de sus pasiones: la de hacer música.