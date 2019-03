Errejón suplica el voto de los madrileños mediante llamadas telefónicas

¿Te imaginas recibir una llamada telefónica y escuchar la voz de Íñigo Errejón? No estás soñando, está ocurriendo. Es la vía que ha encontrado el número uno de la lista de Más Madrid para solicitar el voto de los madrileños de cara a los comicios autonómicos del 26 de mayo.

"Hola, soy Íñigo Errejón, esta es mi voz grabada", empieza el mensaje. Muchos de los receptores pensaban que se trataba de una broma, por lo que optaron por colgar. Otros, en cambio, aseguran haber escuchado estupefactos la grabación, que no tiene desperdicio: "Preferiría hablar contigo personalmente, pero para eso antes tengo que pedirte permiso", continúa el mensaje de Errejón.

El dirigente de izquierdas solicita esta autorización ofreciendo al receptor una gama de posibilidades: "Si quieres que te llame en algún momento, pulsa 1; si no quieres recibir más llamadas, pulsa 2. Y si quieres volver a escuchar este mensaje, pulsa 3."

El monólogo continúa con el candidato de Más Madrid explicando sus intenciones: "En realidad lo que más me preocupa no es si votas o no, o a quién votas, porque esto no va de colores, va de soluciones". Y recuerda al final que Más Madrid cuenta con un canal "por si quieres participar", y pide "permiso para llamarte yo personalmente, y escucharte si no te importa".

Fuentes próximas al candidato, afirman que la campaña está resultando todo un éxito, contándose por cientos las personas que pulsan el botón 1 para hablar personalmente con el cabeza de cartel de la plataforma Más Madrid. Tiene trabajo por delante, al parecer.



Carmena y Errejón coincidirán este sábado



La alcaldesa de Madrid y candidata a revalidar la Alcaldía, Manuela Carmena, y el candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad presentarán este sábado en Carabanchel a los candidatos que les acompañan en las listas. Hasta el lunes, los inscritos en la web de Más Madrid podrán votar en el proceso de primarias, cuyos resultados se conocerán el martes 19 de marzo.