Ciclistas y corredores de Arroyomolinos se cruzan con más serpientes de lo normal tras el confinamiento

El confinamiento ha hecho que muchos animales salvajes se dejen ver por lugares urbanos y la mayoría de estos animales parece que no se ha enterado de que ya se ha terminado el estado de alarma. Por ejemplo, las serpientes de Arroyomolinos, que salen al paso de ciclistas y corredores con demasiada frecuencia desde que se han eliminado las franjas horarias para hacer deporte.

Ángeles es la presidenta del club de atletismo de Arroyomolinos, es entrenadora y, por tanto, corredora habitual de esta zona. En declaraciones a Mediodía Cope en Madrid, nos cuenta que se ha topado con varias serpientes “corriendo por la vía pecuaria que hay entre la glorieta de la guardia civil y un arenero que hay cerca del colegio Los Arenales”.

Pero también nos explica que se ha cruzado con otros animales que hace mucho tiempo que no veía por allí: “con esto del confinamiento hay muchos más animales en general, hay también más conejos y más perdices que son muy habituales de la zona”.

Según la policía de esta localidad, hay dos tipos de serpiente que habitan en esta zona de Arroyomolinos: la bastarda y la de escalera. La venenosa es la bastarda, aunque su picadura, dicen, no suele conllevar peligro para los seres humanos. Eso sí, los agentes piden precaución cuando uno se cruce con ellas y, por tanto, intentar esquivarlas.

Pueden llegar a medir hasta dos metros y aunque Ángeles nos dice que no tiene miedo, reconoce que verlas impacta: “yo no tengo mucho miedo de que me muerdan las serpientes, pero cuando una vez la tuve que saltar, me sorprendió porque pensé que era un palo y pegué un salto que no veas para que no se acercara a mí”.

El caso es que ciclistas y corredores están preocupados no sólo por el peligro de mordedura sino porque también pueden provocar más de una caída. Si alguien las ve en una zona cercana a viviendas, la policía de la localidad pide que se les avise para tomar las medidas oportunas.