Balonazo de Almeida a un niño durante la inauguración de un campo de fútbol

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez - Almeida, quiso aprovechar este martes la inauguración de un campo de fútbol en la capital para demostrar sus habilidades con el balón. Sin embago, el acto organizado por el ayuntamiento no terminó todo lo bien que se esperaba. Y no fue porque los vecinos del popular barrio de Sanchinarro no arroparan a su alcalde en la inauguración del deseado campo de fútbol. Todo lo contrario: muchos niños y sus padres acudieron al acto para estar con el alcalde y celebrar que a partir de ahora tendrán un nuevo lugar donde jugar a su deporte favorito.

Almeida subió un vídeo a sus redes sociales dando toques a la pelota con cierta maestría. "Que los vecinos de Sanchinarro disfruten del nuevo campo de fútbol del barrio. Si alguien me quiere fichar... estoy en el mercado", escribió claramente entre bromas. Pero su habilidad en el fútbol quedó después en entredicho cuando al lanzar un penalti pasó lo que nadie esperaba.

Que los vecinos de Sanchinarro disfruten del nuevo campo de fútbol del barrio. Si alguien me quiere fichar... estoy en el mercado �� #YoSoyOÑA pic.twitter.com/RIBb0que2G — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) February 18, 2020

En un vídeo que está propagándose a la velocidad de la luz por redes sociales se puede ver al alcalde dispuesto a lanzar un penalti mientras los vecinos arropan al alcalde. Pero el lanzamiento del penalti se desvía más de lo esperado y el balón golpea en la cabeza a un niño. La casualidad hace que la pelota, que en principio se iba a fuera de la portería, acabe entrando.

Alguien debería pedir el VAR de este gol de Martínez-Almeida. pic.twitter.com/SH3MmvJIcG — Raúl Navarro (@numero6) February 18, 2020

El pobre niño reacciona con templanza al balonazo, probablemente consternado y un poco sorprendido por lo que acababa de pasar. Mientras, los vecinos de Sanchinarro gritan "Gooooool" sin haberse dado cuenta de que el penalti del alcalde Almeida entró en la portería gracias a la ayuda involuntaria del pequeño. El verdadero héroe del penalti que inauguró el nuevo campo de fútbol.