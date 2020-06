Un año del incendio más grave en lo que va de siglo en la Comunidad de Madrid

Los vecinos de Cadalso de los Vidrios y de Cenicientos aún tiemblan al pensar en los terribles días que tuvieron que vivir hace un año. Desde sus pueblos vieron como el fuego, que se iniciaba en Toledo, se acercaba a sus casas, a sus tierras y a sus animales, sin que pudieran hacer nada. Las llamas cruzaron la frontera y se llevaron todo por delante.

Un año después en COPE hemos hablado con Javier, es conductor y tiene una finca en Cadalso de los Vidrios. Se queda sin palabras cuando le preguntamos que es lo que recuerda de esos días. Nos habla de impotencia, sabe que los bomberos y los voluntarios hicieron todo lo que pudieron pero cree que el incendio se podía haber evitado. Aún escucha el sonido de las llamas, de los hidroaviones y los helicópteros pasando por encima de su cabeza.

Javier nos ha contado que se siente afortunado porque no perdió a sus animales. Se jugó la vida para tratar de evitar su muerte. No se lo pensó ni un segundo y por un camino secundario, entre el fuego, llegó hasta su finca para sacar a sus perros. Contó con la ayuda de varios voluntarios que se encontró en el camino y de un vecino. Nos ha dicho que fueron días de solidaridad, de ayuda entre vecinos que trataban de evitar que se quemaran sus casas usando las mangueras para mantener húmedo el terreno. Y así consiguió Javier salvar una de sus viviendas, pero no tenía manos para todo y perdió otra casa y además un tractor que estaba dentro de su finca.

Vio arder sus terrenos y a día de hoy se le cae el alma a los pies cuando mira los campos de su pueblo y lo ve aún arrasada. Un año después han crecido hierbajos pero no hay un solo árbol vivo. Sabe que tardará mucho tiempo en recuperarse, pero teme que no sea posible, porque este año no duda que el fuego va a volver aunque espera que no sea con esa fuerza.

Y precisamente este viernes, cuando prácticamente se cumple un año de ese incendio, la Comunidad de Madrid va a firmar un acuerdo en materia de incendios con Castilla La Mancha y Castilla León. El acuerdo busca la cooperación entre estas tres comunidades autónomas limítrofes, que obedece a un compromiso adquirido tras los incendios de Cenicientos, Cadalso de los Vidrios y Las Rozas de Puerto Real. El protocolo establece una Zona de Actuación Conjunta ante Incendios Forestales, de 5 Kilómetros de terreno forestal a ambos lados de la línea divisoria entre las regiones.