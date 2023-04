30 años del secuestro de Anabel Segura en Madrid: Este fue el detalle que ayudó a detener a sus secuestradores

Este miércoles se cumplen 30 años de un suceso que conmocionó a toda España: el secuestro de Anabel Segura. Un 12 de abril a primera hora de la mañana, Anabel salía a hacer footing por una zona de La Moraleja sin saber que ya no volvería a casa. Dos hombres la asaltaron y se la llevaron en una furgoneta. En el suelo quedó la chaqueta del chándal y el walkman que perdió en el forcejeo. No se supo nada de ella durante dos años y cinco meses. Sólo las grabaciones enviadas por los secuestradores.



Se pensaba que estábamos ante el secuestro más largo de la historia, por encima del de la farmaceútica de Olot, pero no. Cuando se identificó a los presuntos autores, dos vecinos un pueblo de Toledo: Emilio Muñoz, transportista en paro y Cándido Ortiz, fontanero, confesaron el secuestro y llevaron a la policía a donde estaba el cuerpo de Anabel, en una fábrica de ladrillos de Numancia de la Sagra, en Toledo. Muerta. La mataron a las pocas horas de secuestrarla. Los autores enviaron grabaciones pidiendo un rescate, incluso imitando la voz de la propia Anabel.

PASAPORTE VOCAL



Clave en la resolución de este caso fue el análisis de esas grabaciones. Un trabajo que se realiza en el Laboratorio de Acústica Forense de la Policía Nacional. Carlos Delgado es el responsable de este centro y además el único que queda de los que participaron en esa investigación. Eplica a COPE que utilizan una tecnología que permite detectar rasgos como el acento, la edad, si es fumador o bebedor, si tiene alguna morfología determinada, como el mentón prominente o los dientes separados o hacia fuera. “Podemos saber el nivel de estudios de esa persona, si la voz puede estar asociada a un entorno profesional determinado o características que puedan dar pistas de una posible disfunción que nos puede llevar a un rasgo fisionómico de la cara...”

Es lo que denominan “Pasaporte Vocal” una técnica de análisis forense que permite analizar la voz de una persona desconocida. “El objetivo de esta técnica es recopilar toda la información posible para llegar a un perfil potencial del hablante”.

Fue precisamente escuchando esas grabaciones como se supo que el acento provenía de la zona de Toledo.

LA PALABRA BOLO, CLAVE



La palabra “bolo” típica de la zona, que los expertos dijeron que habían escuchado a unos niños de fondo en las grabaciones, era realmente un cebo. Por el acento ya sabían que eran de Toledo y dijeron eso para provocar una llamada entre ellos, cuando ya la policía tenía los teléfonos pinchados. Realmente no habían escuchado esa palabra.

No solo se llegó a los delincuentes a través de la voz. Una vez registrada la vivienda se halló un aparato de grabación. Haciendo las pruebas, detectaron que ese aparato tenía un defecto, un pequeño chasquido casi inapreciable que se registraba en las grabaciones. Analizando el material descubrieron que ese chasquido se detectaba en todos los audios que enviaron a la familia, lo que confirmó que las grabaciones se realizaron con dicho magnetófono.

Hoy en día, explica Delgado, con la globalización, no hay tanta diferencia en los acentos, pero también se descubren muchos rasgos determinantes para la investigación. La tecnología también ha cambiado, ahora es digital, pero la forma de analizar es la misma. A pesar de estar distorsionada, se puede lograr mucha información a través de la voz. Una unidad que se ha utilizado para resolver otros muchos casos, porque la voz, es como las huellas dactilares, es única y fundamental para identificar a los delincuentes.