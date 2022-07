Renovarse el DNI en plena época de vacaciones es un suplicio

Es un clásico de cada verano. Da igual los años que pasen. A muchos madrileños les sigue pasando. Planificar las vacaciones, gastarse el dinero en vuelos y viajes y pocos días antes, darse cuenta de que el documento de identidad o pasaporte está caducado. Toca correr en busca de una cita rápida, cosa complicada últimamente, o ir a un lugar donde te lo hagan en el momento, aunque toque esperar unas horas de cola.





Pero la pregunta es ¿cómo está el asunto de la renovación de documentos en la Comunidad de Madrid? Pues depende del lugar, de la hora a la que vayas o de si tienes suerte o no con la cita. COPE ha salido a la calle, a una comisaría que renueva documentos en Gran Vía y una cola de 25 personas salía de la oficina. Allí estaba Javier, que lleva esperando 5 horas a hacerse el DNI porque lo necesita de urgencia para viajar a la India en un par de días. Espera con incertidumbre, porque no tiene cita debido a que le fue “imposible conseguir una, la cita más cercana fue el 14 de julio en Soria”, pero afirma que tanto no podía esperar.





Pero no todos son viajes de vacaciones, el caso de América es más complicado y urgente. Está dispuesta a acudir a la oficina todos los días hasta que le hagan el pasaporte porque necesita viajar lo antes posible a Estados Unidos debido a que su madre, que sufre alzheimer y está ingresada en el hospital. Es “una urgencia médica” asegura América.





Por lo general, las quejas se centran en el servicio y en la escasez de huecos para pedir una cita. Vera tiene 18 años, lleva dos horas en la cola y se lamenta de que “está muy mal gestionado, es un lío y al final te renta más esperar en la cola dos horas y hacerlo sin cita”.





Pero esto, sorprendentemente, no ocurre en todas las oficinas. A escasos metros, en otro centro del barrio de Tetuán, se puede ver un ambiente muy distinto. No existen las colas y las personas que entran , salen en 20 minutos con el documento renovado en la mano. Andrea tiene 32 años y ha conseguido cita en el mismo día “refrescando la página, porque ten dan muchas opciones y no ha resultado nada difícil”.