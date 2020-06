Ramiro Cabreiros, profesor de Escuelas de Idiomas

20.000 alumnos se presentan a los exámenes que se celebran en las 36 escuelas oficiales de idiomas que hay en Madrid. Lo harán en aulas pequeñas y sin las garantías de seguridad según los profesores, que se quejan de que no les han dado apenas pautas, y que en esas condiciones no se pueden celebrar los exámenes. Ramiro Cabreiros es un profesor de estas escuelas. Ha comentado en declaraciones a Cope que no hay más protocolo que el básico de poner gel hidroalcohólico y llevar mascarilla. No se puede garantizar la distancia de seguridad, no se van a hacer pruebas PCR y eso es un riesgo para los profesores y para los alumnos.